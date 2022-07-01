У Києві посилено блокпости: Нацгвардія назвала причину

Столичні блокпости пройшли через тривалу процедуру оптимізації

Бійці Національної гвардії посилили блокпости у столиці. Це пов'язане із загрозою з боку білоруських диверсантів. Про це повідомив пресофіцер Нацгвардії України Володимир Черняк.

«Наразі існує загроза діяльності ДРГ, однак вона нікуди не зникала і пильність з боку гвардійців ніколи не зменшувалася, адже не секрет, що столиця – це найважливіший стратегічний центр прийняття рішень», – сказав він.

За словами Черняка, столичні блокпости пройшли через тривалу процедуру оптимізації, зокрема було зменшено їх кількість у місті та збільшено на в'їздах та виїздах. Це дозволяє повністю контролювати ситуацію в Києві у поєднанні з комендантською годиною.

Нагадаємо, ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

У Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

У червні в Україні затримали більше 30 диверсантів, із яких 11 – в Києві.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник раніше повідомив, що російське керівництво намагається активізувати диверсійну роботу в Україні. Для ДРГ в Україні шукають найманців. За словами Мотузяника, перевага надається переважно вихідцям із Донецької та Луганської областей, які розмовляють українською мовою.



