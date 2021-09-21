Поліція за тиждень викрила 76 нелегальних казино

Нелегальні казино працювали в Києві, Київській і Дніпропетровській областях

В Україні минулого тижня правоохоронці припинили діяльність 76 об'єктів грального бізнесу, які не мали ліцензій і свою роботу маскували. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Нелегальні гральні заклади працювали в Києві, Київській і Дніпропетровській областях.

«Вхід був дозволений тільки перевіреним клієнтам і за попереднім дзвінком. В деяких закладах існувала кодова система доступу - через певні проміжки часу змінювалися паролі», – йдеться в повідомленні.

Було відкрито 14 кримінальних проваджень. Четверо фігурантів отримали підозри.

Під час обшуків було вилучено 976 одиниць грального обладнання загальною вартістю понад два мільйони гривень, а також 117 тисяч гривень, отриманих від ставок.

Нагадаємо, у серпні столичні правоохоронці викрили мережу підпільних казино. Правоохоронці провели 26 обшуків у гральних залах, за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях.

Також «Главком» розповів, що місяць тому корупційну пляму поставив собі новий державний орган – Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей. Її представник Євген Гетьман, за версію Національного антикорупційного бюро, отримав $90 тис. хабара за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу.