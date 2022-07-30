Поліцейські з Херсонщини отримали підозру у держзраді

Правоохоронці добровільно погодились працювати в незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ «Геническом райотделе полиции ГУ МВД в Херсонской области»

Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді трьом колишнім працівникам поліційного взводу охорони об’єктів та публічної безпеки Каховського районного відділу Управління поліції охорони. Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Слідчі встановили, що в лютому 2022 року, правоохоронці добровільно погодились працювати в незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ «Геническом райотделе полиции ГУ МВД в Херсонской области».

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше меру Вовчанська було повідомлено про підозру у державній зраді.

Також на Харківщині поліцейський здавав окупантам місцевих, які мали зброю.

Крім того, мер Святогірська отримав підозру у держзраді.