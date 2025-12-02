Головна Київ Новини
У Броварському районі чоловік побив товариша рушницею

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Броварському районі чоловік побив товариша рушницею
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень
фото: поліція Київської області/Facebook

Постраждалого з численними травмами було госпіталізовано

Правоохоронці затримали зловмисника, який завдав чоловіку тяжких тілесних ушкоджень у Броварському районі. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

«Поліцейські встановили, що у приватному будинку знайомого в селі Соболівка, під час спільного розпиття алкогольних напоїв між фігурантом та потерпілим виник конфлікт. У ході суперечки 39-річний підозрюваний взяв до рук рушницю та тримаючи за ствол, наніс 49-річному опоненту прикладом не менше двох ударів в область голови та тулубу», – йдеться у повідомленні.

У Броварському районі чоловік побив товариша рушницею фото 1

Унаслідок події, постраждалого з численними травмами було госпіталізовано, йому надали медичну допомогу. Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

До слова, у Києві поліція затримала двох чоловіків, які жорстоко побили свого 39-річного сусіда, ледь не довівши його до смерті. Причиною жорстокої розправи став нібито гучний шум – зловмисники прийшли з’ясовувати стосунки через музику, яку чоловік слухав уночі.

Національна поліція України Київщина

