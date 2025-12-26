«Операція «Мідас». Антикорупційний суд продовжив термін досудового розслідування

У справі фігурують бізнесмени, колишні урядовці та інші особи, які підозрюються у розкраданні грошей «Енергоатома»

Досудове розслідування триватиме до серпня 2026 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк досудового розслідування у справі корупції в «Енергоатомі», де підозрюваними є бізнесмени, які наразі знаходяться в розшуку, колишній віцепрем’єр-міністр України, та інші особи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що строк досудового розслідування продовжено до 10 серпня 2026 року.

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України.

Згодом бізнесмен Тимур Міндіч, якому НАБУ та САП заочно оголосили підозру у можливій корупції в «Енергоатомі», заявив, що проти нього ведеться масштабна інформаційна кампанія, у межах якої його «призначили винним» ще до завершення слідства.

Як повідомляв «Главком», 1 грудня Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмена Тимура Міндіча. Він підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів.