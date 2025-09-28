Головна Світ Соціум
В Аргентині наркоторговці вбили трьох дівчат і транслювали злочин онлайн

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Аргентині наркоторговці вбили трьох дівчат і транслювали злочин онлайн
В Аргентині жорстоко вбили трьох дівчат
фото: unsplash.com

Злочин міг бути спланованою помстою, оскільки є дані, що одна з дівчат раніше вкрала у наркоторговця пакет кокаїну

В Аргентині наркоторговці жорстоко катували та вбили двох 20-річних жінок і 15-річну дівчину, транслюючи злочин онлайн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Жертвами стали Бренда дель Кастільо, Морена Верді та Лара Гутьєррес. Їх запросили до будинку на околиці Буенос-Айреса, пообіцявши $300 за участь у так званій секс-вечірці. Насправді дівчат захопили, піддали тортурам і транслювали знущання у закритій групі в Instagram, де перебувало 45 користувачів. Потім убитих поховали в поліетиленових пакетах поруч із будинком.

За даними слідства, злочин був спланованою помстою. Правоохоронці вважають, що одна з дівчат раніше вкрала у наркоторговця пакет кокаїну. Саме він, імовірно лідер угруповання з району Вілла 1-11-14, наказав покарати жертв.

«Вони намагалися дати чіткий сигнал: ось що відбувається з тими, хто краде наркотики», – заявив міністр безпеки провінції Буенос-Айрес Хав’єр Алонсо.

Поліція вже затримала чотирьох осіб – двох чоловіків і двох жінок. За даними слідчих, частина з них була найнята для того, щоб приховати сліди злочину.

Місцеві активісти та священнослужителі попереджають про посилення впливу наркокартелів у бідних районах аргентинської столиці. Вони наголошують, що злочинні угруповання користуються зростанням бідності та занепадом державних інституцій, втягуючи молодь у злочинність.

«Ми спостерігаємо, як великі території залишилися на поталу дрібним і великим наркомафіям, які дедалі більше контролюють життя наших людей, особливо дітей і молоді, формуючи культуру злочинності», – йдеться у заяві католицької єпархії Сан-Хусто, де проживали загиблі.

Священники підкреслюють, що коли держава відсутня, це відкриває шлях для культури руйнування та смерті, яка розвивається безперешкодно.

Раніше у Нью-Йорку в будинку для літніх людей виявили вбитою 89-річну емігрантку з України Ніну Кравцову, яка пережила Голокост. За підозрою у злочині затримали її 95-річну сусідку по палаті, Галину Смірнову.

Також у Міннеаполісі сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

Теги: вбивство наркотики Аргентина

