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Прийшов у наручниках: суд розглядає апеляцію на арешт Шуфрича (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прийшов у наручниках: суд розглядає апеляцію на арешт Шуфрича (відео)
Нестор Шуфрич у залі судових засідань
фото: Новини.Live

Київський апеляційний суд отримав апеляційну скаргу 18 вересня

У середу, 11 жовтня, Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу на арешт підозрюваного у державній зраді Нестора Шуфрича.

Шуфрича, якого утримують у СІЗО з 15 вересня, доправили до суду під охороною та в наручниками.

На час засідання суд дозволив Шуфричу сидіти поруч зі своїми адвокатами.

Київський апеляційний суд отримав апеляційну скаргу 18 вересня. Справа мала бути розглянута 21 вересня, але суд відклав її до 11 жовтня, тому що не отримав необхідні матеріали.

Нагадаємо, під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області, йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Станом на зараз Шуфрич знаходиться в СІЗО – суд відправив його під варту без права застави на 60 днів (до 13 листопада).

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Теги: Нестор Шуфрич суд

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