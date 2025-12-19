Прокуратура оскаржить вирок щодо ув'язнення чоловіка до 15 років за розбещення доньки та падчерки

Офіс Генерального прокурора: «Прокуратура вважає такий вирок занадто м’яким»

Київська міська прокуратура та ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва винесли вирок чоловіку за вчинення домашнього насильства щодо малолітньої доньки та падчерки. 38-річному уродженцю Кіровоградської області присудили 15 років ув’язнення. В Офісі генерального прокурора заявили, що цей вирок буде оскаржений, передає «Главком».

«Крім того, чоловіка визнано винним у розбещенні та зґвалтуванні старшої дівчинки, яку він також схиляв до вживання психотропних речовин (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 315 та ст. 126-1 КК України)», – зазначається у повідомленні. Чоловік жив разом зі своєю дружиною, їхньою донькою та падчеркою. Дітям було п’ять та дев’ять років, коли засуджений здійснював свої злочини.

За даними слідства, з 2020 по 2022 чоловік ґвалтував свою падчерку у кімнаті, де перебувала його донька та давав їй психотропні речовини та наркотики. Їх також вживали батьки. До того ж чоловік та жінка на очах влансих дітей вступали у статеві стосунки.

«Ніхто з батьків про дівчат не піклувалися, тож діти не ходили до школи та мали неохайний вигляд, на що сусіди поскаржились до соціальних служб. Після перевірки родини соціальними працівниками дітей вилучили у батьків», – повідомили в Офісі генерального прокурора. Після цього стало відомо про злочини, які вчинив засуджений.

Про це одна з дівчат розповіла у Центрі соціально-психологічної реабілітації, зокрема про зґвалтування та вживання наркотиків. На той момент їй було 11 років. У центрі діти перебували тимчасово, наразі вони живуть у новій родині. А їхніх батьків позбавили батьківських прав.

Повідомляється, що керівник Київської міської прокуратури просив суд призначити чоловіку довічне позбавлення волі. Однак за вироком суду, його засуджено до 15 років позбавлення волі, що прокуратура вважає занадто м’яким вироком. Тому вона оскаржуватиме це в суді.

