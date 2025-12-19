Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Прокуратура оскаржить вирок щодо ув'язнення чоловіка до 15 років за розбещення доньки та падчерки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Прокуратура оскаржить вирок щодо ув'язнення чоловіка до 15 років за розбещення доньки та падчерки
Прокуратура Києва винесла вирок чоловіку за вчинення домашнього насильства щодо малолітньої доньки та падчерки.
фото: Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора: «Прокуратура вважає такий вирок занадто м’яким»

Київська міська прокуратура та ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва винесли вирок чоловіку за вчинення домашнього насильства щодо малолітньої доньки та падчерки. 38-річному уродженцю Кіровоградської області присудили 15 років ув’язнення. В Офісі генерального прокурора заявили, що цей вирок буде оскаржений, передає «Главком».

«Крім того, чоловіка визнано винним у розбещенні та зґвалтуванні старшої дівчинки, яку він також схиляв до вживання психотропних речовин (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 315 та ст. 126-1 КК України)», – зазначається у повідомленні. Чоловік жив разом зі своєю дружиною, їхньою донькою та падчеркою. Дітям було п’ять та дев’ять років, коли засуджений здійснював свої злочини.

За даними слідства, з 2020 по 2022 чоловік ґвалтував свою падчерку у кімнаті, де перебувала його донька та давав їй психотропні речовини та наркотики. Їх також вживали батьки. До того ж чоловік та жінка на очах влансих дітей вступали у статеві стосунки.

Прокуратура вважає вирок засуджного занадто м’яким та оскаржуватиме його в апеляційному порядку
Прокуратура вважає вирок засуджного занадто м’яким та оскаржуватиме його в апеляційному порядку
фото: Офіс Генерального прокурора

«Ніхто з батьків про дівчат не піклувалися, тож діти не ходили до школи та мали неохайний вигляд, на що сусіди поскаржились до соціальних служб. Після перевірки родини соціальними працівниками дітей вилучили у батьків», – повідомили в Офісі генерального прокурора. Після цього стало відомо про злочини, які вчинив засуджений.

Про це одна з дівчат розповіла у Центрі соціально-психологічної реабілітації, зокрема про зґвалтування та вживання наркотиків. На той момент їй було 11 років. У центрі діти перебували тимчасово, наразі вони живуть у новій родині. А їхніх батьків позбавили батьківських прав.

Повідомляється, що керівник Київської міської прокуратури просив суд призначити чоловіку довічне позбавлення волі. Однак за вироком суду, його засуджено до 15 років позбавлення волі, що прокуратура вважає занадто м’яким вироком. Тому вона оскаржуватиме це в суді.

Раніше «Главком» писав про те, що на Закарпатті четверо неповнолітніх хлопців зґвалтували та пограбували 46-річну жінку. Суд виніс вирок винуватцям. Злочин стався ще у липні 2025 року, коли підлітки віком 13, 14, 16 і 17 років напали на 46-річну перехожу. 

Нагадаємо, що поліція Дарницького району затримала 51-річного місцевого мешканця за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітньою. Напередодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка, про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі у непритомному стані лежить молода дівчина. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік.

Читайте також:

Теги: прокуратура діти Офіс Генерального прокурора домашнє насильство зґвалтування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗМІ повідомляли, що правоохоронці готують підозру голові фракції «Слуга народу» (ліворуч) і очільнику САП
Генпрокуратура прокоментувала інформацію про підозру Арахамії та очільнику САП
24 листопада, 19:05
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
4 грудня, 03:31
Україна та Італія підписали угоду про кредит на будівництво дитячої лікарні
Італія виділяє €30 млн на новий корпус дитячої лікарні в Одещині
9 грудня, 10:31
Українська телеведуча Інна Шевченко наголосила на важливості вакцинації немовлят
Вакцинація для немовлят. Відома телеведуча, що стала мамою в 47, звернулася до людей
15 грудня, 09:09
Президент підписав указ №849/2025
«Майбутнє України». Президент відзначив дітей
20 листопада, 21:24
Бундесполіція стає жертвою агресії та які соціальні фактори викликають насильство
У Німеччині на вокзалах збільшилася кількість сексуальних злочинів
28 листопада, 09:22
Кравченко зауважив, що кілька справ щодо прокурорів з інвалідністю вже в суді
Перевірка прокурорів з інвалідністю: Кравченко повідомив результати
26 листопада, 11:19
Діти постраждали у Новій Зеландії
У Новій Зеландії діти отримали хімічні опіки у дитячому садку
5 грудня, 14:28
Працівники поліції проводять перевірку та встановлюють причетних до бійки осіб
Поліція розслідує бійку підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені
15 грудня, 12:37

Кримінал

Прокуратура оскаржить вирок щодо ув'язнення чоловіка до 15 років за розбещення доньки та падчерки
Прокуратура оскаржить вирок щодо ув'язнення чоловіка до 15 років за розбещення доньки та падчерки
Накрав пального й облаштував міні-АЗС. Експосадовець ДСНС отримав підозру
Накрав пального й облаштував міні-АЗС. Експосадовець ДСНС отримав підозру
Покійний Кива зусиллями прокурора залишився без вироку в Україні
Покійний Кива зусиллями прокурора залишився без вироку в Україні
Польській депутатці, яка сказала українському таксисту «повертатися додому», висунуто звинувачення
Польській депутатці, яка сказала українському таксисту «повертатися додому», висунуто звинувачення
Ґвалтували дитину й знімали це на відео. На Закарпатті засуджено вітчима та матір
Ґвалтували дитину й знімали це на відео. На Закарпатті засуджено вітчима та матір
Резонансне вбивство сина харківського чиновника у Відні: перші фото підозрюваних
Резонансне вбивство сина харківського чиновника у Відні: перші фото підозрюваних

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua