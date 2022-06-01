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    Події в Україні

    Харківщина: у держзраді підозрюють голів чотирьох громад

    Підозру у держзраді на Харківщині отримали семеро поліцейських - Харківщина: у держзраді підозрюють голів чотирьох громад
    Підозру у держзраді на Харківщині отримали семеро поліцейських
    фото з відкритих джерел

    Державу зрадили вісім харківських посадовців і місцевих депутатів

    У Харківській області голів Куп'янської, Південної міської, Балаклійської та Старосалтівської громад підозрюють у державній зраді. Про це повідомив голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков в інтерв'ю «Укрінформу».

    Всього у скоєнні держзради підозрюються вісім посадовців і місцевих депутатів.

    «Серед них четверо голів – Куп’янської, Південноміської, Балаклійської, Старосалтівської територіальних громад. Наразі голови Південноміської, Старосалтівської громад, депутат Солоницівської селищної ради Харківського району та секретарка Вільхівської сільської ради є підозрюваними та перебувають під вартою», – повідомив Фільчаков.

    Крім того, серед підозрюваних є депутат від «Опозиційної платформи – За життя» з Ізюмської міської ради та депутат Липецької сільської ради Харківського району. Вони отримали підозру заочно.

    Зокрема, депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ перейшов на бік окупантів і збирав відомості про правоохоронців, представників тероборони, українців, які допомагали армії або брали участь у війні на Донбасі, а також членів їхніх сімей.

    Крім того, підозру у держзраді на Харківщині отримали семеро поліцейських.

    Нагадаємо, меру Балаклії, що на Харківщині, Івану Столбовому оголосили підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Підозра оголошена заочно, бо він втік під час війни.

    А мер міста Куп'янськ на Харківщині добровільно здав місто росіянам.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Харківщина: у держзраді підозрюють голів чотирьох громад