Харківщина: у держзраді підозрюють голів чотирьох громад

У Харківській області голів Куп'янської, Південної міської, Балаклійської та Старосалтівської громад підозрюють у державній зраді. Про це повідомив голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков в інтерв'ю «Укрінформу».

Всього у скоєнні держзради підозрюються вісім посадовців і місцевих депутатів.

«Серед них четверо голів – Куп’янської, Південноміської, Балаклійської, Старосалтівської територіальних громад. Наразі голови Південноміської, Старосалтівської громад, депутат Солоницівської селищної ради Харківського району та секретарка Вільхівської сільської ради є підозрюваними та перебувають під вартою», – повідомив Фільчаков.

Крім того, серед підозрюваних є депутат від «Опозиційної платформи – За життя» з Ізюмської міської ради та депутат Липецької сільської ради Харківського району. Вони отримали підозру заочно.

Зокрема, депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ перейшов на бік окупантів і збирав відомості про правоохоронців, представників тероборони, українців, які допомагали армії або брали участь у війні на Донбасі, а також членів їхніх сімей.

Крім того, підозру у держзраді на Харківщині отримали семеро поліцейських.

Нагадаємо, меру Балаклії, що на Харківщині, Івану Столбовому оголосили підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Підозра оголошена заочно, бо він втік під час війни.

А мер міста Куп'янськ на Харківщині добровільно здав місто росіянам.