Прокуратура розкрила вбивство екс-депутата Сумської міськради



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Анатолія Жука застрелили 2 серпня

За даними слідства, 31-річна жінка ретельно спланувала вбивство свого чоловіка

Прокуратура Сумської області повідомила, що голову громадської організації, колишнього депутата Сумської міської ради Анатолія Жука вбила власна дружина.

За даними слідства, 31-річна жінка ретельно спланувала вбивство свого чоловіка, з яким, за попередніми даними, у неї були конфліктні стосунки. Зокрема, вона розповідала близьким людям, що Жук застосовував проти неї фізичну силу та погрожував забрати дитину у разі розлучення.

Як з’ясували під час слідства, підозрювана 2 серпня відправила 10-річну доньку на таксі до своєї матері, після цього підпалила кімнату в будинку, де відпочивав її чоловік. Для свого алібі вона поїхала з водієм, з яким мала близькі стосунки, у центр міста сплатити за комунальні послуги, попри те, що раніше вона це робила через інтернет.

У прокуратурі повідомили, що Анатолій Жук прокинувся, встиг загасити пожежу і викликав дружину додому. Вони разом винесли зіпсовані вогнем речі з будинку. Після цього чоловік ліг відпочити на подвір’ї та заснув. У цей час, за версією слідства, дружина взяла його пістолет марки СZ-75 та тричі вистрелила в сплячого чоловіка.

Версію про вчинення злочину дружиною підтвердила експертиза, яка виявила сліди продуктів пострілу на одязі жінки.

Зазначається, що після вбивства 8 серпня жінка разом із дитиною та водієм нелегально виїхала до РФ.

Жінці оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. Готуються документи для оголошення в міжнародний розшук та екстрадиції.

За убивство чоловіка їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Раніше повідомлялося, що у поліції припускають, що до вбивства екс-депутата у Сумах може бути причетна його зникла дружина.

Як відомо, поліція розслідує зникнення сім'ї та водія застреленого екс-депутата Жука як умисне вбивство.

Нагадаємо, 2 серпня в Сумах застрелили колишнього депутата і екс-директора департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради 35-річного Анатолія Жука.

Наприкінці серпня стало відомо, що вдова вбитого екс-депутата Жука втекла в РФ та попросил політичного притулку.