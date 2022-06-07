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    Кримінал

    Прокуратура «спакувала» шахраїв під час переправи військовозобов'язаних за кордон

    Зловмисників піймали саме під час здійснення злочину - Прокуратура «спакувала» шахраїв під час переправи військовозобов'язаних за кордон
    Зловмисників піймали саме під час здійснення злочину
    фото: пресслужба Київської міської прокуратури

    Вартість незаконного перетину державного кордону становила 7 тисяч євро

    У столиці викрили дві злочинні групи, які незаконно переправляли військовозобов'язаних за кордон.

    Організатори злочинної схеми підроблювали документи, за допомогою яких призовники могли безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. А також – переправляли їх через кордон поза встановленими пунктами пропуску. Про це повідомила Київська міська прокуратура в Telegram.

    «Вартість виготовлення документів про непридатність до військової служби становила 7 тисяч доларів, а вартість незаконного перетину державного кордону – 7 тисяч євро. Під час документування злочинної діяльності із продажу довідок про непридатність до військової служби осіб, причетних до їхнього продажу, було затримано на «гарячому», – йдеться в дописі.

    Також вдалося зловити чотирьох призовників, коли ті намагалися перетнути кордон з Угорщиною, та затримати перевізника.

    «Зараз організаторові злочину та чотирьом спільникам повідомлено про підозру», – зазначили.

    Тим часом лісникові з Буковини загрожує в'язниця. Чоловік допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон.

    Також прокуратура викрила схему підробки документів для виїзду чоловіків за кордон.

    Теги: росія окупанти прокуратура війна документи Україна чоловік кордон окупація #stoprussia
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    Прокуратура «спакувала» шахраїв під час переправи військовозобов'язаних за кордон