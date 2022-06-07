Прокуратура «спакувала» шахраїв під час переправи військовозобов'язаних за кордон

Зловмисників піймали саме під час здійснення злочину

Вартість незаконного перетину державного кордону становила 7 тисяч євро

У столиці викрили дві злочинні групи, які незаконно переправляли військовозобов'язаних за кордон.

Організатори злочинної схеми підроблювали документи, за допомогою яких призовники могли безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. А також – переправляли їх через кордон поза встановленими пунктами пропуску. Про це повідомила Київська міська прокуратура в Telegram.

«Вартість виготовлення документів про непридатність до військової служби становила 7 тисяч доларів, а вартість незаконного перетину державного кордону – 7 тисяч євро. Під час документування злочинної діяльності із продажу довідок про непридатність до військової служби осіб, причетних до їхнього продажу, було затримано на «гарячому», – йдеться в дописі.

Також вдалося зловити чотирьох призовників, коли ті намагалися перетнути кордон з Угорщиною, та затримати перевізника.

«Зараз організаторові злочину та чотирьом спільникам повідомлено про підозру», – зазначили.

Тим часом лісникові з Буковини загрожує в'язниця. Чоловік допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон.

Також прокуратура викрила схему підробки документів для виїзду чоловіків за кордон.