Прокуратура «спакувала» шахраїв під час переправи військовозобов'язаних за кордон
Вартість незаконного перетину державного кордону становила 7 тисяч євро
У столиці викрили дві злочинні групи, які незаконно переправляли військовозобов'язаних за кордон.
Організатори злочинної схеми підроблювали документи, за допомогою яких призовники могли безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. А також – переправляли їх через кордон поза встановленими пунктами пропуску. Про це повідомила Київська міська прокуратура в Telegram.
«Вартість виготовлення документів про непридатність до військової служби становила 7 тисяч доларів, а вартість незаконного перетину державного кордону – 7 тисяч євро. Під час документування злочинної діяльності із продажу довідок про непридатність до військової служби осіб, причетних до їхнього продажу, було затримано на «гарячому», – йдеться в дописі.
Також вдалося зловити чотирьох призовників, коли ті намагалися перетнути кордон з Угорщиною, та затримати перевізника.
«Зараз організаторові злочину та чотирьом спільникам повідомлено про підозру», – зазначили.
Тим часом лісникові з Буковини загрожує в'язниця. Чоловік допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон.
Також прокуратура викрила схему підробки документів для виїзду чоловіків за кордон.