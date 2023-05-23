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Коригував російські удари: на Черкащині СБУ затримала колаборанта (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Коригував російські удари: на Черкащині СБУ затримала колаборанта (фото)
За вказівкою ГРУ агент прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець
фото: СБУ

Російський агент збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем ППО

Контррозвідка Служби безпеки викрила на Черкащині агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Про це повідомляє СБУ.

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Отримані відомості російський агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото
фото: СБУ

Російський агент збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем протиповітряної оборони на території України.

Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з «пропозицією» негласної співпраці.

За вказівкою представника ГРУ агент прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець.

На території регіону зрадник збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Особливо коригувальника цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб.

Отримані відомості російський агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото.

Розвіддані потрібні були загарбникам для коригування повторних повітряних ударів по території регіону.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника в обласному центрі під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури і передачі відповідного «звіту» до російської воєнної розвідки.

Під час затримання у фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожого розвідзавдання.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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Теги: СБУ колабораціонізм злочин

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