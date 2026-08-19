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Готував вбивства військових. У Рівненській області затримано агента ФСБ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Готував вбивства військових. У Рівненській області затримано агента ФСБ
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

У затриманого вилучено відеореєстратор, комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Рівненській області агента ФСБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За завданням РФ зловмисник коригував російські обстріли західного регіону та готувався до фізичної ліквідації воїнів Сил оборони. Як з’ясувало розслідування, завербованим виявився місцевий безробітний. У поле зору окупантів він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів антиукраїнські коментарі.

«Після вербування фігурант почав відстежувати пункти базування українських захисників, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки. Щоб виявити місця дислокації військових об’єктів, він об’їжджав місцевість на своєму мотоциклі та знімав навколишню територію на відеореєстратор, вмонтований у шолом. Крім цього, агент надав російським спецслужбістам віддалений доступ до свого смартфона та акаунтів у месенджері, куди він скидав координати потенційних «цілей», – йдеться у повідомленні.

Згодом, за даними слідства, зловмисник запросив у свого куратора зброю та боєприпаси для виконання замовних вбивств українських воїнів на території Рівненщини. Також він намагався дістати дрон для проведення аеророзвідки розташування Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому» під час нової розвідувальної вилазки поблизу об’єкта українських військ. При обшуках у затриманого вилучено відеореєстратор, комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ запобігла серії терактів на Одещині. За результатами комплексних заходів в Ізмаїлі затримано російську агентку, яка на замовлення ворога готувала підриви авто Сил оборони поблизу адмінбудівель українських військових та правоохоронців. Фігуранткою є 27-річна мешканка Житомирщини.

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Теги: СБУ Рівненщина російські агенти

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