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В Одесі чоловік у військовій формі побив дитину: реакція ТЦК та поліції

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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В Одесі чоловік у військовій формі побив дитину: реакція ТЦК та поліції
Чоловік у формі схопив дитину, притиснув до машини та почав бити
Фото: кадр відео з соцмереж

Чоловік у військовій формі схопив хлопця після того, як той почав кидати камінням в бус

В Одесі чоловік у військовій формі схопив 13-річного підлітка та почав бити його, що видно на відео, яке поширилось в соцмережах. У поліції вже встановили особи учасників конфлікту та розпочали розслідування, а в ТЦК проходить службова перевірка. Про це повідомляє Нацполіція, пише «Главком».

Що відомо про інцидент

Подія сталася кілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси. У соцмережах поширили відео, на якому чоловік у військовій формі притискає підлітка до автомобіля, тримає його за вуха, а потім б'є долонею по обличчю. Хлопець намагається вирватися та вимагає, щоб його відпустили.

За версією окремих пабліків, конфлікту передувало те, що підліток кидав каміння у мікроавтобус ТЦК. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку. У відомстві заявили, що будь-які прояви насильства, перевищення повноважень або неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими. Якщо перевірка підтвердить причетність та провину військовослужбовців, винних обіцяють притягнути до відповідальності згідно з чинним законодавством.

В Одесі чоловік у військовій формі побив дитину: реакція ТЦК та поліції фото 1
Фото: Скриншот

У ТЦК також закликали громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків і не поширювати неперевірену інформацію до офіційного завершення перевірки.

Реакція поліції

Правоохоронці вже встановили особи обох учасників конфлікту. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України – побої та мордування.

В Одесі чоловік у військовій формі побив дитину: реакція ТЦК та поліції фото 2
Фото: Скриншот

Наразі правоохоронці мають розслідувати всі обставини конфлікту, зокрема причину суперечки, послідовність дій її учасників та обставини застосування сили до неповнолітнього. Також слідство має перевірити, чи справді підліток кидав каміння в автомобіль та чи перебував чоловік у військовій формі під час виконання службових обов'язків.

 

Поліція також має встановити, чи отримав хлопець тілесні ушкодження. Для цього можуть бути призначені відповідні експертизи, результати яких матимуть значення для остаточної правової оцінки дій чоловіка.

Нагадаємо, що раніше 10 військових ТЦК в Одесі отримали підозри у тому, що били та душили людей.

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Теги: кримінал Одеса ТЦК

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