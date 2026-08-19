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Операція «Форест Гамп». НАБУ розкрило деталі обшуків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Операція «Форест Гамп». НАБУ розкрило деталі обшуків
Правоохоронці провели обшуки у межах операції «Форест Гамп»
фото: НАБУ

Під час обшуків правоохоронці виявили документ

Національне антикорупційне бюро України розкрило подробиці обшуків у межах операції «Форест Гамп». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Під час обшуків у межах операції «Форест Гамп» НАБУ та САП виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради», – йдеться у повідомленні.

Операція «Форест Гамп». НАБУ розкрило деталі обшуків фото 1
Операція «Форест Гамп». НАБУ розкрило деталі обшуків фото 2

НАБУ наголосило, що «у ньому – комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК».

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 серпня заявили про операцію із викриття злочинної організації. Серед фігурантів – чинний та колишній нардепи, посадовці Офісу президента.

До слова, керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розповіли, що за перше півріччя суди ухвалили 55 обвинувальних вироків у справах, які розслідували антикорупційні органи. До переліку засуджених потрапили представники різних рівнів державної влади та правоохоронної системи.

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Теги: НАБУ САП Верховна Рада

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