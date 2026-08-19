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Операція «Форест Гамп». Нардеп Столар заявив про слідчі дії НАБУ у нього вдома

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Операція «Форест Гамп». Нардеп Столар заявив про слідчі дії НАБУ у нього вдома
фото: Вадим Столар/Facebook

Столар зробив заяву про обшуки НАБУ

Нардеп Вадим Столар підтвердив проведення слідчих дій НАБУ у нього вдома. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю», – йдеться у дописі.

Операція «Форест Гамп». Нардеп Столар заявив про слідчі дії НАБУ у нього вдома фото 1
Вадим Столар – народний депутат шостого скликання від «Партії регіонів» та дев'ятого скликання від забороненої партії ОПЗЖ. Член депутатської групи «Відновлення України».

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 серпня заявили про операцію із викриття злочинної організації. Серед фігурантів – чинний та колишній нардепи, посадовці Офісу президента.

Згодом Національне антикорупційне бюро України розкрило подробиці обшуків у межах операції «Форест Гамп». «Під час обшуків у межах операції «Форест Гамп» НАБУ та САП виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради», – йдеться у повідомленні.

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Теги: НАБУ Вадим Столар

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