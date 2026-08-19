Операція «Форест Гамп». Нардеп Столар заявив про слідчі дії НАБУ у нього вдома
Столар зробив заяву про обшуки НАБУ
Нардеп Вадим Столар підтвердив проведення слідчих дій НАБУ у нього вдома. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.
«У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 серпня заявили про операцію із викриття злочинної організації. Серед фігурантів – чинний та колишній нардепи, посадовці Офісу президента.
Згодом Національне антикорупційне бюро України розкрило подробиці обшуків у межах операції «Форест Гамп». «Під час обшуків у межах операції «Форест Гамп» НАБУ та САП виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради», – йдеться у повідомленні.
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