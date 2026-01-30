Резонансне вбивство на Харківщині: троє підлітків отримали 12 років ув’язнення

Під час досудового розслідування встановлено, що підлітки зафіксували напад на чоловіка на відео

Підлітки своєї вини не визнали

У Харківській області завершився розгляд резонансної справи про вбивство, вчинене неповнолітніми. Трьох ліцеїстів визнано винними в умисному вбивстві та засуджено до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Прокурори довели, що у лютому 2024 року в місті Красноград (нині – Берестин) троє підлітків віком 14 та 15 років перебували в місцевому парку. Побачивши 62-річного чоловіка, вони приховали обличчя, наздогнали його та спільно напали. Підлітки завдавати потерпілому численних ударів по всьому тілу, стрибали на ньому та били взутими ногами по ребрах і голові. Свої дії вони супроводжували сміхом, жартами про крематорій та словами: «Досить, а то помре», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, після цього залишили потерпілого без допомоги та втекли з місця події. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

«Під час досудового розслідування встановлено, що підлітки зафіксували напад на відео. Запис згодом був поширений у Telegram-каналі, де пропагується субкультура скінхедів і публікується жорстокий контент. Найстарший із засуджених після затримання повідомив, що вважає себе учасником цього руху та має однодумців у Києві. Саме з цієї причини вбивство знімали від початку до кінця як підтвердження скоєного», – додає Офіс генпрокурора.

Скінхеди – субкультура, що виникла серед робочого класу та молодих людей у Великій Британії 1969 року, а потім поширились на інші частини світу. Так називають членів профашистського, расистського угруповання молоді, а також (у молодіжному сленгу) неонацистів, просто агресивних підлітків чи лисих людей.

Правоохоронці затримали підлітків. Попри те, що вони своєї вини не визнали, зібрані стороною обвинувачення докази знайшли повне підтвердження в суді. Трьох неповнолітніх визнано винними в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, у Харкові учень 11 класу вбив чоловіка. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.