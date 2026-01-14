Киянин підозрюється у вбивсті дружини через пів року після весілля: деталі справи
Підозрюваний одружився із потерпілою близько півроку тому. Жінка переїхала до столиці з Одеси
У Шевченківському районі Києва поліцейські затримали 54-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної дружини. Трагедія сталася під час чергової сварки на ґрунті ревнощів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Днями до поліції Києва надійшло повідомлення про вбивство жінки у одній з квартир Шевченківського району. На місці події правоохоронці виявили тіло 45-річної місцевої мешканки зі слідами удушення. Під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що до вбивства причетний 54-річний чоловік загиблої.
Слідство встановило, що зловмисник одружився із потерпілою близько півроку тому. Жінка переїхала до столиці з Одеси.
«Впродовж всього подружнього життя між чоловіком та жінкою постійно виникали конфлікти через ревнощі та побутові проблеми. Відтак, під час чергової сварки чоловік кинув жінку на ліжко та задушив її руками», – йдеться у повідомленні.
Фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України. Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. За вчинене йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
