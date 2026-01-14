Киянин підозрюється у вбивсті дружини через пів року після весілля: деталі справи

Підозрюваний одружився із потерпілою близько півроку тому. Жінка переїхала до столиці з Одеси

У Шевченківському районі Києва поліцейські затримали 54-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної дружини. Трагедія сталася під час чергової сварки на ґрунті ревнощів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення про вбивство жінки у одній з квартир Шевченківського району. На місці події правоохоронці виявили тіло 45-річної місцевої мешканки зі слідами удушення. Під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що до вбивства причетний 54-річний чоловік загиблої.

Затриманому чоловікові загрожує до 15-ти років позбавлення волі фото: Національна поліція України

Слідство встановило, що зловмисник одружився із потерпілою близько півроку тому. Жінка переїхала до столиці з Одеси.

Слідчі дії у квартирі підозрюваного фото: Національна поліція України

«Впродовж всього подружнього життя між чоловіком та жінкою постійно виникали конфлікти через ревнощі та побутові проблеми. Відтак, під час чергової сварки чоловік кинув жінку на ліжко та задушив її руками», – йдеться у повідомленні.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України. Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. За вчинене йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

