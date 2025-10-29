Нардеп Железняк поставив під сумнів дії ДБР у справі Володимира Кудрицького

Народний депутат звернув увагу на неспівмірність суми застави та інкримінованих збитків

Народний депутат Ярослав Железняк публічно поставив під сумнів обґрунтованість клопотання Державного бюро розслідувань щодо запобіжного заходу у справі очільника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ярослава Железняка.

Головне питання депутата стосується розміру альтернативної застави, яку просить ДБР.

«Навіть якщо якимось чином повірити в версію ДБР, що через 7 років розслідування вони встановили заволодіння групою осіб 13,7 млн грн… То чому ДБР просить тримання під вартою з альтернативою застави 90 млн грн?!!», – написав Ярослав Железняк у соціальних мережах.

Таким чином, народний депутат звертає увагу на значну різницю між інкримінованою сумою збитків (13,7 млн грн) та розміром застави, яку ДБР просить призначити судом (90 млн грн).

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримало колишнього голову правління «Укренерго» за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства «НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Йдеться про Ігоря Гринкевича та Володимира Кудрицького.

За даними слідства, організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрила на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень. У 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго».