НАЗК вдруге виплатило винагороду викривачу корупції: справа стосувалася підкупу керівників НАБУ і САП

Викривач корупції отримав винагороду в сумі майже 13,3 млн грн

Сьогодні, 18 жовтня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вдруге в історії українського інституту викривання виплатило винагороду викривачу корупції за повідомлення про корупцію. Вона була здійснена на підставі рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) № 991/2288/21 від 2 жовтня 2023 року. Про це повідомляє прессдужба НАЗК.

У справі йшлося про спробу підкупу керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Їм пропонували 6 млн дол. США за закриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюваним у якому був колишній міністр екології.

НАБУ розслідувало корупційний злочин за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України. Матеріали щодо ексміністра були виокремлені в окреме провадження (ч .3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України). Загалом у справі фігурувало четверо осіб. Усі вони на цей час отримали вироки.

У жовтні 2023 року ВАКС затвердив останню у справі угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника податкової служби у м.Києві й одночасно схвалив виплату винагороди викривачеві.

Суд встановив, що викривач активно сприяв розкриттю корупційного злочину, повідомив про нього не в рамках угоди і не є його співучасником, та зобов’язав органи Державного казначейства виплатити винагороду в сумі майже 13.3 млн грн.

«У цій резонансній справі інститут викривання у синергії з ефективною роботою антикорупційних органів продемонстрував свою дієвість на рівні топкорупції. На сьогодні ми маємо рішення ВАКС з ухваленими вироками щодо усіх суб’єктів провадження, а викривач у справі отримав гарантовану законом винагороду. Показовим також є те, що суд застосував у справі спецконфіскацію. Неправомірна вигода у 6 млн дол. США була однією з рекордних. Усю суму за рішенням ВАКС ще у 2022 році передали на потреби ЗСУ», – зазначив Голова НАЗК Віктор Павлущик.

НАЗК не вказує особу, якій сьогодні було перераховано кошти на підставі рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) № 991/2288/21 від 2 жовтня 2023 року. Проте в інтервʼю «Главкому» голова Національного агентства з запобігання корупції Віктор Павлущик 15 жовтня заявив, що НАЗК очікує надання необхідних документів викривачем (колишній агент НАБУ Євген Шевченко, – «Главком») до Державної казначейської служби – і винагороду також буде виплачено.

«Там, до речі, сума значніша – 13,3 млн грн», – зазначив Павлущик.

Нагадаємо, перша виплата викривачу в історії України була здійснена 4 жовтня 2024 року. Винагороду виплатили відповідно до рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року у справі № 991/2197/224. За інформацією «Главкома» НАЗК 2 жовтня 2024 року перерахувало гроші у сумі 1 млн 680 тис. грн викривачу Андрію Андрійовичу Бойку.

Можливість винагороди викривачам корупції було запроваджено у 2019 році. Відповідно до ст. 53-7 Закону України «Про запобігання корупції», викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Однак розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину. Дотепер суди ухвалили два позитивних рішення про виплати. Наразі обидва ці рішення виконані у повному обсязі.