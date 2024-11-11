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Завтра у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливають термін дії арешту та заборона виїзду з країни

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Завтра у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливають термін дії арешту та заборона виїзду з країни
Екс голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв
Фото: Уніан

Згідно з даними Реєстру судових рішень, нових ухвал у справі Коболєва не постановлено

Востаннє термін дії запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави, застосованого до екс-голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва судді ВАКС продовжили 19 вересня – до 12 листопада. Про це свідчить відповідна ухвала суду.

«Задовольнити клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, покладених на обвинуваченого Особа_11, який народився Інформація_1, у кримінальному провадженні № 42018000000001782 від 24.07.2018.

Продовжити обвинуваченому Особа_11 , який народився Інформація_1 , строк дії покладених на нього обов`язків, а саме:

  1. повідомляти суд про зміну місця проживання;
  2. утримуватись від спілкування з Особа_12 , Особа_13 , Особа_14 , Особа_15 , Особа_16 , Особа_17 , Особа_18 , Особа_19 , Особа_27 , Особа_21 , Особа_22 ;
  3. здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії ухвали встановити до 12 листопада 2024 року включно», – йдеться в ухвалі. 

Наразі, згідно з даними Реєстру судових рішень, нових ухвал у справі Коболєва не постановлено. Відповідно, 12 листопада, тобто завтра, спливає дія усіх застосованих до нього обмежувальних заходів. 

Раніше ВАКС дійшов до висновку, що Коболєв має значні грошові кошти та може переховувався за межами України.

Крім того, через суд, Коболєв хотів повернути собі закордонні паспорти під приводом «боротьби з Росією». Та ВАКС йому відмовляв. 

НАБУ та САП звинувачують Коболєва у незаконному отриманні коштів компанії «Нафтогаз» у сумі в понад 229,25 млн грн. 

За даними слідства, у статусі очільника компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року він «всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому самому було виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення». 

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів.

Наразі триває судовий розгляд провадження проти Коболєва у ВАКС. До нього застовані обмежувальні заходи та застава у сумі 107 млн грн, яка була внесена.

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Теги: Андрій Коболєв корупція в Україні суд арешт САП

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