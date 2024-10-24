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Україна заборонила діяльність проросійської Словʼянської партії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна заборонила діяльність проросійської Словʼянської партії
Восьмий апеляційний адміністративний суд задовільнив позов Міністерства юстиції
фото з відкритих джерел

До 1998 року Слов'янська партія мала назву «Громадянський конгрес України»

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Слов’янської партії та постановив конфіскувати її майно, кошти і активи у дохід держави. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

«Рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 22.10.2024 у справі № П/857/10/24 позов Міністерства юстиції України до політичної партії Слов’янська партія, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача – Служба безпеки України, про заборону діяльності політичної партії задоволено», – йдеться у повідомленні.

Міністерство наголошує, що діяльність Слов’янської партії заборонено, а майно, кошти на інші активи політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд на вимогу Міністерства юстиції заборонив діяльність проросійської політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов'ян» (СПАС).

Зокрема, партія «Соціал-патріотична асамблея слов'ян» була створена у 2006 році Едуардом Коваленком – колишнім учасником патріотичної та націоналістичної організації «Українська Національна Асамблея» (політична частина УНА-УНСО). Коваленко пішов з УНА, коли її головою обрали Юрія Шухевича, сина генерала Української повстанської армії Романа Шухевича та згодом Героя України.

Партія СПАС вступала проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу. Натомість пропонувала створити «союз вільних слов’янських країн». При партії існувала також мілітарна «Слов’янська дружина».

До слова, Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня 2022 року задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя».

Теги: суд Міністерство юстиції майно

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