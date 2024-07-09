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«Укроборонпром» відкрив офіс у США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укроборонпром» відкрив офіс у США
Відкриття офісу «Укроборонпрому» в США посилить українську інтеграцію в оборонно-промислову базу НАТО
фото: Telegram/Олександр Камишін

Головним завданням офісу стане сприяння в реалізації спільних україно-американських оборонних проєктів

У Вашингтоні в день початку 75-го саміту НАТО відкрилося перше іноземне представництво державного концерну «Укроборонпром». Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Міністр підкреслив, що головним завданням офісу стане сприяння в реалізації спільних україно-американських оборонних проєктів. Також буде взаємодія з місцевим бізнесом і держорганами, а також плануються договори про трансфер військових технологій.

У Вашингтоні відкрилося перше іноземне представництво «Укроборонпрому»
У Вашингтоні відкрилося перше іноземне представництво «Укроборонпрому»
фото: Telegram/Олександр Камишін
Головним завданням офісу стане сприяння в реалізації спільних україно-американських оборонних проєкті
Головним завданням офісу стане сприяння в реалізації спільних україно-американських оборонних проєкті
фото: Telegram/Олександр Камишін

За словами Камишіна, відкриття офісу в США посилить українську інтеграцію в оборонно-промислову базу НАТО.

Як повідомлялося, АТ «Українська оборонна промисловість» підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc – однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.

До слова, оборонні підприємства України прагнуть розпочати власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Однак розпочнеться це не раніше другої половини цього року, пише The Washington Post.

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Теги: Укроборонпром Олександр Камишін США Вашингтон

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