Саджати до в’язниці за втечу з країни. Юристи вказали на недоліки скандального законопроєкту уряду

Урядова ініціатива викликає чимало запитань

Експерти назвали кілька юридичних прогалин у скандальному урядовому законопроєкті №13673, яким, зокрема, пропонується ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин або спробу перетину кордону. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях».

Одна з ключових пропозицій законопроєкту №13673 – встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин або спробу незаконного перетину державного кордону в умовах воєнного чи надзвичайного стану – будь-яким способом поза пунктами пропуску, без належних документів, з використанням підроблених документів або документів із недостовірними відомостями, без дозволу відповідних органів влади. Для цього пропонується доповнити статтю 332-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачатиме:

штраф від 7 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 119 тис. до 170 тис. грн);

позбавлення волі до трьох років.

При цьому особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно повернеться в Україну протягом трьох місяців після перетину кордону і повідомить про це правоохоронні органи до отримання підозри.

«Фактично це «амністія» для тих, хто швидко передумає і повернеться. Водночас, якщо після прийняття закону людина лише спробує втекти, а її задум буде розкрито, то на поблажливість розраховувати не доведеться – відразу кримінальна відповідальність», – попередив у коментарі «Главкому» адвокат адвокатського об'єднання Leshchenko & Partners Родіон Достатній.

Водночас адвокат Дмитро Бузанов у розмові з «Главкомом» зазначив, що до запропонованих нововведень виникають певні зауваження: доведення умислу може бути складним, якщо особа забула документ; відповідальність за недостовірні відомості в документах має стосуватися посадових осіб, які їх видавали, а не громадян. Натомість відсутність чіткого дозвільного механізму в чинному законодавстві створює невизначеність щодо «дозволу органів влади».

Варто зазначити, що зараз за перетин кордону поза пунктами пропуску або з використанням підроблених документів передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн або адміністративний арешт до 15 діб (стаття 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Нагадаємо, що наприкінці серпня Кабінет міністрів України, за підписом прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

До слова, 27 серпня Кабмін дозволив жінкам-депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, перетинати державний кордон під час воєнного стану. Також уряд оновив порядок перетину державного кордону, за яким тепер чоловікам віком від 18 до 22 років дозволено перетинати кордон під час воєнного стану.