Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Саджати до в’язниці за втечу з країни. Юристи вказали на недоліки скандального законопроєкту уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Саджати до в’язниці за втечу з країни. Юристи вказали на недоліки скандального законопроєкту уряду
Одна з ключових пропозицій законопроєкту №13673 – встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Урядова ініціатива викликає чимало запитань

Експерти назвали кілька юридичних прогалин у скандальному урядовому законопроєкті №13673, яким, зокрема, пропонується ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин або спробу перетину кордону. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях».

Одна з ключових пропозицій законопроєкту №13673 – встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин або спробу незаконного перетину державного кордону в умовах воєнного чи надзвичайного стану – будь-яким способом поза пунктами пропуску, без належних документів, з використанням підроблених документів або документів із недостовірними відомостями, без дозволу відповідних органів влади. Для цього пропонується доповнити статтю 332-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачатиме:

  • штраф від 7 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 119 тис. до 170 тис. грн);
  • позбавлення волі до трьох років.

При цьому особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно повернеться в Україну протягом трьох місяців після перетину кордону і повідомить про це правоохоронні органи до отримання підозри.

«Фактично це «амністія» для тих, хто швидко передумає і повернеться. Водночас, якщо після прийняття закону людина лише спробує втекти, а її задум буде розкрито, то на поблажливість розраховувати не доведеться – відразу кримінальна відповідальність», – попередив у коментарі «Главкому» адвокат адвокатського об'єднання Leshchenko & Partners Родіон Достатній.

Водночас адвокат Дмитро Бузанов у розмові з «Главкомом» зазначив, що до запропонованих нововведень виникають певні зауваження: доведення умислу може бути складним, якщо особа забула документ; відповідальність за недостовірні відомості в документах має стосуватися посадових осіб, які їх видавали, а не громадян. Натомість відсутність чіткого дозвільного механізму в чинному законодавстві створює невизначеність щодо «дозволу органів влади».

Варто зазначити, що зараз за перетин кордону поза пунктами пропуску або з використанням підроблених документів передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн або адміністративний арешт до 15 діб (стаття 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Нагадаємо, що наприкінці серпня Кабінет міністрів України, за підписом прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

До слова, 27 серпня Кабмін дозволив жінкам-депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, перетинати державний кордон під час воєнного стану. Також уряд оновив порядок перетину державного кордону, за яким тепер чоловікам віком від 18 до 22 років дозволено перетинати кордон під час воєнного стану.

Читайте також:

Теги: кордон законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З часу приходу до влади наприкінці 2011 року Кім користувався поїздом для візитів до Китаю, В’єтнаму та Росії
Золото, гараж та герби. Reuters розсекретив, що приховує легендарний поїзд Кім Чен Ина
2 вересня, 03:56
Нові вимоги поширюються навіть на українців, які мають тимчасовий захист або посвідку на проживання в іншій країні ЄС
Нові вимоги для українців: Латвія змінила правила в’їзду
30 серпня, 11:37
У Раді зареєстровано проєкт про відкликання нардепа Дубінського з посади
У Раді зареєстровано проєкт про відкликання нардепа Дубінського з посади
29 серпня, 13:45
Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування
Уряд дозволив депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон
27 серпня, 15:11
Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд
Три роки тюрми за незаконний перетин кордону: Свириденко подала законопроект
22 серпня, 10:48
Чоловікам довелося сплатити штраф та пережити депортацію
У Польщі українські залізничники п'яними керували потягом
14 серпня, 21:13
При виїзді на кордоні з Польщею необхідно мати певну кількість грошей
В'їзд до Польщі: скільки потрібно мати грошей при перетині кордону
12 серпня, 14:39
Хлопці вели до кордону з Румунією двох жителів Вінницької та Івано-Франківської областей
Хотіли заробити легкі гроші: прикордонники затримали на Буковині неповнолітніх переправників
8 серпня, 08:46
Грузинський КПП
На кордоні РФ та Грузії п'ятеро українців оголосили голодування
5 серпня, 19:31

Кримінал

Саджати до в’язниці за втечу з країни. Юристи вказали на недоліки скандального законопроєкту уряду
Саджати до в’язниці за втечу з країни. Юристи вказали на недоліки скандального законопроєкту уряду
НАБУ і САП погано працюють? Голова Антикорупційного суду пояснила, чому справи розглядаються роками
НАБУ і САП погано працюють? Голова Антикорупційного суду пояснила, чому справи розглядаються роками
Розкрадання арештованих нафтопродуктів. Суд ухвалив вирок у справі спільника Пашинського
Розкрадання арештованих нафтопродуктів. Суд ухвалив вирок у справі спільника Пашинського
На Закарпатті затримано 15-річного учня, який планував напад у школі
На Закарпатті затримано 15-річного учня, який планував напад у школі
На Рівненщині чоловік звернувся до поліції через крадіжку наркотиків
На Рівненщині чоловік звернувся до поліції через крадіжку наркотиків
НАБУ та САП оголосили підозри екстопчиновникам Мінсоцполітики та Пенсійного фонду
НАБУ та САП оголосили підозри екстопчиновникам Мінсоцполітики та Пенсійного фонду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
5110
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
5100
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2154
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1892
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua