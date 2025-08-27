Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд дозволив депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд дозволив депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон
Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування
фото: Держприкордонслужба

Свириденко: Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади

Сьогодні, 27 серпня, уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

«Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати – щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади», – йдеться у повідомленні.

Свириденко наголошує, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

Як повідомлялося, 26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко Кабмін кордон депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами нардепки, парламентарі намагаються «позбутися білих ворон»
Безугла подає до суду через рішення регламентного комітету Ради
20 серпня, 19:31
25 липня 2023 року Служба безпеки України офіційно повідомила йому про підозру
Підсанкційний екснардеп Мураєв залишився без TikTok
20 серпня, 15:03
Юлія Сірко: у цьому «зоопарку» є різні «звірі»
Рік закону про заборону Московської церкви. Нардепка скаржиться на «російську агентуру» в уряді
20 серпня, 14:07
Досудове розслідування триває
Депутат із Дніпропетровщини організував мережу підпільних казино
11 серпня, 13:42
Станом на 1 липня власний капітал поштового оператора становив мінус 661,5 млн грн
Нацбанк поскаржився Свириденко на роздуті амбіції Смілянського
8 серпня, 16:47
Свириденко зауважила, що уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці
Уряд оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби
4 серпня, 12:08
Сергій Гайдай раніше очолював Луганську ОВА
Уряд пропонує звільнити голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая через скандал (оновлено)
2 серпня, 21:12
У справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ затриман очотирьох осіб
Гончаренко назвав прізвище нардепа, якого НАБУ викрило на хабарі
2 серпня, 17:49
Кабінет Міністрів України погодив низку нових призначень на ключові урядові посади
Уряд України затвердив нові кадрові призначення: список
28 липня, 23:22

Політика

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
Уряд дозволив депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон
Уряд дозволив депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон
Україна звернулася до партнерів через вихід Росії з конвенції проти катувань
Україна звернулася до партнерів через вихід Росії з конвенції проти катувань
«Росіяни продовжують війну». Зеленський відреагував на удари по енергообʼєктах
«Росіяни продовжують війну». Зеленський відреагував на удари по енергообʼєктах
Зеленський: Росія дає негативні сигнали щодо зустрічей для завершення війни
Зеленський: Росія дає негативні сигнали щодо зустрічей для завершення війни
Кислиця розповів, чим його приємно вразив Трамп
Кислиця розповів, чим його приємно вразив Трамп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
53K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
33K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
26K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2467
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua