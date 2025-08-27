Уряд дозволив депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон

Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування

Свириденко: Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади

Сьогодні, 27 серпня, уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

«Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати – щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади», – йдеться у повідомленні.

Свириденко наголошує, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

Як повідомлялося, 26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.