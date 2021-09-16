СБУ ліквідувала підпільний спиртзавод

Щомісяця ділки збували сотню тонн контрафакту

Співробітники СБУ заблокували роботу нелегального спиртзаводу у Дніпропетровській області. Організатори схеми щомісячно збували більше ніж 100 тонн підробленого алкоголю, повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що схема продажу підробленого алкоголю діяла у Київській, Харківській й Сумській областях.

«Щоб приховати оборудку, ділки обладнали логістичний центр з розповсюдження підробки в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровщини, а головний офіс – у Запоріжжі», – пише пресслужба.

Для виготовлення «товару» зловмисники використовували контрафактний спирт і консерванти сумнівної якості.

Під час санкційних обшуків, представники СБУ вилучили:

більше ніж 16 тонн готової продукції;

інгредієнти;

тару для фасування;

документацію та бухгалтерію.

Організаторами схеми виявились четверо мешканців Запорізької області.

До слова, в Україні знову зростуть ціни на алкоголь. За 2021 рік істотно піднялися ціни на алкоголь і сигарети. Востаннє ціни на цю групу товарів зростали у липні.

У вересні зі столичної наливайки вилучили алкоголь невідомого походження. Повідомляється, що під час обстеження закладу по вулиці Вишгородська, 33, зафіксовано алкогольну продукцію у пластиковій тарі невідомого походження, без дозвільних документів та відповідного маркування.