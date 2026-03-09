Головна Країна Кримінал
СБУ накрила підпільну друкарню фальшивих посвідчень для ухилянтів (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
СБУ накрила підпільну друкарню фальшивих посвідчень для ухилянтів (фото)
Готову продукцію зловмисники розсилали поштою під виглядом звичайної поліграфії
фото: СБУ

Служба безпеки України викрила масштабну схему виготовлення «корочок» для втечі за кордон

 Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему виготовлення підроблених службових посвідчень силових відомств. Організатори пропонували ухилянтам «корочки» Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Нацполіції, які нібито давали право на безперешкодний проїзд через блокпости та імунітет від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

Як повідомляють правоохоронці, зловмисники провадили свою діяльність в орендованих офісах по всій Україні, де встановили оргтехніку для серійного виготовлення документів. Вони імітували посвідчення силових структур України, в тому числі «посвідчення Служби безпеки України», та призначалися для використання з метою ухилення від мобілізації.

«Фігуранти вносили дані клієнтів у бланки підроблених посвідчень та вставляли їхні фото за зразком справжніх документів», – йдеться в повідомленні.

фото: СБУ

Потім готову «продукцію» фігуранти збували замовникам через поштові відправлення під виглядом поліграфічної продукції або під час особистих зустрічей. 

фото: СБУ

Вартість таких «послуг» становила від $3 тис. до $5 тис, залежно від терміновості замовлення.

У Києві правоохоронці затримали організатора оборудки. Ним виявився колишній військовослужбовець одного з відомств Сил безпеки та оборони нашої держави. Як встановило розслідування, до нелегального бізнесу він залучив ще 18 спільників. Разом вони побудували організовану ієрархічну структуру із чітким розподілом функціоналу та обов’язків. 

фото: СБУ

«Під час обшуків в оселях та офісах фігурантів вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, підроблені штампи та печатки держустанов та бойові засоби ураження. Крім того, у зловмисників вилучено близько ста «посвідчень» Служби безпеки України, інших воєнізованих та правоохоронних формувань, а також фіктивні накази, довідки і проросійські агітаційні листівки», – повідомляють правоохоронці.

фото: СБУ

Організатору схеми вже повідомлено про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

«Главком» писав, що Служба безпеки України затримала іноземця, який на замовлення РФ готував подвійний теракт у Києві. Зловмисник спочатку мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займався завербований російськими окупантами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. 

ухилянти документи СБУ кримінал

