На Волині сім автівок гналися за бусиком ТЦК, щоб «звільнити» мобілізованого: чим усе закінчилося

Група осіб розбила скло автомобіля та звільнила чоловіка, якого везли в ТЦК

Внаслідок нападу один військовослужбовець отримав травму голови, а інший – садна на передпліччі та обличчі

На Волині сім автівок переслідували автобус територіального центру комплектування, щоб визволити мобілізованого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Як ідеться у повідомленні, 8 березня поблизу села Озеро група оповіщення, яка доправляла військовозобов’язаного до ТЦК, зазнала нападу з боку групи цивільних осіб.

«Близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри і підрізаючи транспортний засіб. У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет», – повідомляє Волинський ТЦК.

Після цього група осіб розбила скло автомобіля та звільнила чоловіка, якого везли в ТЦК.

Унаслідок нападу один військовослужбовець отримав травму голови, інший – садна на передпліччі та обличчі. Їхній стан стабільний.

«Особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу. Інформацію передано до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінниці сталася бійка між військовослужбовцями та чоловіками у цивільному. За сутичкою спостерігав поліцейський. За словами очевидців, били списаного після контузій військового, який не змовчав під час мобілізації перехожого.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією викрили схему незаконної мобілізації військовозобов’язаних до тилової частини без фактичного проходження служби. За даними слідства, до схеми був причетний член добровольчого формування територіальної громади, який виступав посередником між військовозобов’язаними та організаторами оборудки.