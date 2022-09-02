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Російський генерал, який керує армійським корпусом «ЛНР», отримав підозру

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Російський генерал, який керує армійським корпусом «ЛНР», отримав підозру
Абачев керував терористами «ЛНР» під час боїв за Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінну та інші населені пункти Луганщини
фото з відкритих джерел

В Україні Еседуллу Абачеву загрожує до 15 років тюрми за ведення агресивної війни

Служба безпеки України повідомила підозру російському генерал-майору і командувачу незаконним збройним формуванням «2 Армійський корпус народної міліції «ЛНР» Еседуллу Абачеву за ведення агресивної війни і зміни меж держкордону України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст підозри від 31 серпня.

Як з’ясувало слідство, за кілька днів до повномасштабної війни Абачев прибув на окуповану територію Луганської області. Там він до кінця червня 2022 року керував «другим армійським корпусом «ЛНР» під час боїв за Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінну та інші населені пункти Луганщини.

А вже у серпні російський генерал вручав нагороди бойовикам фейкової «ЛНР».

(для перегляду – натисніть на документ)

Крім цього, за час війни в Україні Еседулл Абачев також отримав відзнаки. Зокрема, російський президент Володимир Путін присвоїв йому звання героя Росії «за мужність і героїзм». Самозванний ватажок «ЛНР» вручив Абачеву медальку «золота зірка» з так званим званням «герой «ЛНР».

Зауважимо, що в Україні Еседуллу Абачеву загрожує від 10 до 15 років тюрми.

Як відомо, в Україні триває 191-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: війна путін росія СБУ

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