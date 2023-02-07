«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал
У соцмережах здійснявся галас щодо майбутнього керівника Державної митої служби
В українському суспільстві вирують суперечки щодо нового керівника митниці. Наразі жоден з українських чиновників не висловив бажання очолити Державну митну службу, тому українці почали пропонувати свої кандидатури на державну посаду.
«Уже місяць як держава не може знайти хоча б трошки чесного начальника таможні, уявляєте? І шукають, шо характерно, тіки серед своїх… Оце думаю, може кума туди штовхнути..? Гараж продамо, купим йому зелене пальто з пагонами золотими, царювать почнемо...» – жартують українці на своїх публічних сторінках.
Пропонує очолити митницю й бізнесмен Денис Долинський. Ба більше! Він навіть запропонував свою команду Давиду Арахамії:
Кандидатуру Долинського підтримує Анатолій Амелін, співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього», адже він знає Дениса як «гідну людину з великим досвідом у бізнесі, людину, якій довіряють».
Від участі у суспільному обговоренні не втримався й нардеп Борислав Береза. Він готовий очолити митницю, проте з умовою: всю команду та заступників він обере сам, без побажань Офісу Президента.
Українці по-різному реагують на пропозиції. Хтось пише пости підтримки, а хтось не розуміє, чому навколо посади голови митної служби стільки шуму:
- «А їм це навіщо?»,
- «Так»,
- «Підтримую»,
- «Ви такий мрійник»,
- «Ну а шо, з чим чорт не шутить.... вперед»,
- «Пишемо петицію до президента, час настав».
Нагадаємо, що вчора Давид Арахамія заявив, що зараз «нуль кандидатів» очолити українську митницю.
Як повідомлялося раніше, 1 лютого уряд звільнив керівний склад Державної митної служби.
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