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«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал
Хто ж очолить Державну митну службу?
фото ілюстративне

У соцмережах здійснявся галас щодо майбутнього керівника Державної митої служби

В українському суспільстві вирують суперечки щодо нового керівника митниці. Наразі жоден з українських чиновників не висловив бажання очолити Державну митну службу, тому українці почали пропонувати свої кандидатури на державну посаду.

«Уже місяць як держава не може знайти хоча б трошки чесного начальника таможні, уявляєте? І шукають, шо характерно, тіки серед своїх… Оце думаю, може кума туди штовхнути..? Гараж продамо, купим йому зелене пальто з пагонами золотими, царювать почнемо...» – жартують українці на своїх публічних сторінках.

«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал фото 1

Пропонує очолити митницю й бізнесмен Денис Долинський. Ба більше! Він навіть запропонував свою команду Давиду Арахамії:

«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал фото 2

Кандидатуру Долинського підтримує Анатолій Амелін, співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього», адже він знає Дениса як «гідну людину з великим досвідом у бізнесі, людину, якій довіряють».

«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал фото 3

Від участі у суспільному обговоренні не втримався й нардеп Борислав Береза. Він готовий очолити митницю, проте з умовою: всю команду та заступників він обере сам, без побажань Офісу Президента.

«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал фото 4

Українці по-різному реагують на пропозиції. Хтось пише пости підтримки, а хтось не розуміє, чому навколо посади голови митної служби стільки шуму:

  • «А їм це навіщо?»,
  • «Так»,
  • «Підтримую»,
  • «Ви такий мрійник»,
  • «Ну а шо, з чим чорт не шутить.... вперед»,
  • «Пишемо петицію до президента, час настав».
3 фото
На весь екран
Українці по-різному реагують на резонансні пропозиції
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що вчора Давид Арахамія заявив, що зараз «нуль кандидатів» очолити українську митницю. 

Як повідомлялося раніше, 1 лютого уряд звільнив керівний склад Державної митної служби.

Теги: українці Борислав Береза Давид Арахамія бізнесмен митниця

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