Інформаційна диверсія країни-окупанта зафіксована у 32 засобах інформації 16 країн

Проросійські тролі у розділі коментарів таких медіа, як Washington Post, Fox News у США, Daily Mail, Daily Express, The Times та ін. розміщують дописи на підтримку політики Росії та дискредитують політику Заходу та НАТО. Такі висновки оприлюднив Інститут дослідження злочинності та безпеки, який діє при університеті Кардіффа у Великій Британії, пише ВВС.

Дослідники заявляють, що ініціатори спецоперації активно через розділи коментарів працюють над спотворенням суспільної думки.

«Проросійські коментарі часто отримують надзвичайно велику кількість позитивних відгуків. Ці коментарі російськомовні засоби інформації згодом використовують як основу для публікацій, які пропонують західному суспільству схвалити політику Кремля або підбурюють невдоволення західними урядами чи установами», – йдеться у дослідженні.

Британські фахівці розпочали вивчати коментарі у квітні, але операція, яку веде Росія, – лише частина тривалої кампанії на підтримку її позиції про кінець ліберальної демократії та провал НАТО.

Дезінформація має на меті вплив через 32 засоби інформації у 16 країнах, включно з сайтами Washington Post та Fox News у США, Daily Mail, Daily Express та The Times у Великій Британії.

Темою останніх коментарів проросійських ботів стало виведення військ США та Великої Британії з Афганістану. До прикладу, вибравши невелику кількість коментарів своїх тролів, російська пропаганда опублікувала новину із заголовком «Британці порівняли прихід Талібану до влади з кінцем західної цивілізації». Це тільки одне з 18 останніх інформаційних повідомлень, написаних за допомогою читацьких коментарів у Великій Британії та США.

Водночас Росія, нагадують автори дослідження, постійно заперечує свою причетність до операцій дезінформації.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США у спробах «розвалити російське православіє». До слова, президент РФ Путін назвав відносини з Україною «ненормальними та неприродними». Прессекретар Путіна заявив, що прагнення України в НАТО та підтримка США безпосередньо загрожують безпеці Росії.