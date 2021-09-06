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    Центр боротьби з фейками при Мінкульті отримав нового керівника

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    Новий керівник центру протидії дезінформації Ігор Соловей - Центр боротьби з фейками при Мінкульті отримав нового керівника

    Новий керівник центру протидії дезінформації Ігор Соловей

    Фото: lb.ua

    Чинна глава центру Любов Цибульська йде з посади разом зі своїм заступником

    У Центрі протидії дезінформації, створеному при Міністерстві культури та інформаційної політики, зміниться керівництво. Чинна очільниця центру Любов Цибульська йде з посади разом зі своїм заступником. Про це вона написала у Facebook.

    «Моя робота в ролі керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки добігає кінця. Тепер час передати все напрацьоване нами з Тетяною Карась нашим наступникам», – оголосила вона.

    За словами Цибульської, керівником Центру боротьби з фейками стане Ігор Соловей, а його заступником буде Микола Балабан.

    «Ці кандидатури я запропонувала міністру Олександру Ткаченку сама. І рада, що саме вони були погоджені», – додала вже ексочільниця Центру.

    Як відомо, новий керівник центру Ігор Соловей – журналіст та аналітик. Працював в українських виданнях «Укрінформ», «Інтерфакс-Україна», «Лівий берег» та «Обозреватель». Також працював аналітиком в Агентстві міжнародних досліджень.

    Нагадаємо, у березні 2021 року для протидії російській дезінформації та пропаганді в Україні створили два спеціальні органи. Зокрема, у складі Мінкульту створюється Центр протидії дезінформації. Очолила Центр Любов Цибульська, яка була керівницею групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру.

    Крім того, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Поліни Лисенко керівником Міжнародного центру протидії дезінформації, який повинен був діяти на базі РНБО.

    У травні президент Володимир Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації.

    Теги: Мінкульт кадрові зміни відставка журналіст дезінформація указ
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    Центр боротьби з фейками при Мінкульті отримав нового керівника