На кордоні з ЄС затримано українця, який воював на боці РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На кордоні з ЄС затримано українця, який воював на боці РФ
У березні 2024 року чоловік свідомо уклав контракт із Міноборони рф
фото: Офіс генпрокурора

Чоловік брав участь у бойових діях на боці окупантів, зокрема на тимчасово окупованій частині Херсонщини

На пункті пропуску «Шегині – Медика» за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано громадянина України, який воював у складі ЗС РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідством встановлено: після окупації Криму чоловік отримав російський паспорт у незаконному «органі влади» та оформив документи для служби в армії країни-агресора. У березні 2024 року він свідомо уклав контракт із Міноборони РФ, вступив до мобілізаційного резерву на три роки, а згодом став оператором БпЛА у підрозділі російських військ. Брав участь у бойових діях на боці окупантів, зокрема на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

На кордоні з ЄС затримано українця, який воював на боці РФ фото 1

Чоловіку заочно повідомили про підозру у державній зраді, оголосили в міжнародний розшук. Під час спроби виїхати до ЄС його затримали. Підозрюваного доставлено до органу досудового розслідування.

Прокуратура звернулася до суду для застосування запобіжного заходу – тримання під вартою.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала двох жителів Київщини, які на замовлення ФСБ переправляли до Росії SIM-карти українських мобільних операторів для ворожих дронів, що атакують нашу державу. Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.

Читайте також:

Теги: Офіс Генерального прокурора державна зрада

