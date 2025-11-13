На кордоні з ЄС затримано українця, який воював на боці РФ
Чоловік брав участь у бойових діях на боці окупантів, зокрема на тимчасово окупованій частині Херсонщини
На пункті пропуску «Шегині – Медика» за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано громадянина України, який воював у складі ЗС РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.
Слідством встановлено: після окупації Криму чоловік отримав російський паспорт у незаконному «органі влади» та оформив документи для служби в армії країни-агресора. У березні 2024 року він свідомо уклав контракт із Міноборони РФ, вступив до мобілізаційного резерву на три роки, а згодом став оператором БпЛА у підрозділі російських військ. Брав участь у бойових діях на боці окупантів, зокрема на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
Чоловіку заочно повідомили про підозру у державній зраді, оголосили в міжнародний розшук. Під час спроби виїхати до ЄС його затримали. Підозрюваного доставлено до органу досудового розслідування.
Прокуратура звернулася до суду для застосування запобіжного заходу – тримання під вартою.
Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала двох жителів Київщини, які на замовлення ФСБ переправляли до Росії SIM-карти українських мобільних операторів для ворожих дронів, що атакують нашу державу. Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.
Читайте також:
Коментарі — 0