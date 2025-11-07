Головна Країна Кримінал
На Волині затримано бойовика «ДНР», який хотів втекти до Європи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Волині затримано бойовика «ДНР», який хотів втекти до Європи
Колаборанта було затримано в одному з готелів Ковеля
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Злочинець під виглядом ВПО приїхав на захід України, щоб оформити паспорт для виїзду до ЄС

Контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України колаборанта, який воював на Донеччині. За результатами дій на випередження, зловмисника затримано в одному з готелів Ковеля у Волинській області, звідки він планував виїхати до Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Пособником ворога виявився житель Донецька, який у 2015 році приєднався до окупаційного збройного угруповання «Сомалі» «ДНР».

«У лавах бойовиків він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення і був «списаний» з ворожого підрозділу.Наприкінці жовтня 2025 року фігурант під виглядом переселенця виїхав до західного прикордоння нашої держави, щоб оформити український паспорт для виїзду до ЄС», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно встановили місцеперебування зловмисника. Його було затримано в одному з готелів Ковеля у Волинській області, звідки він планував виїхати до Євросоюзу.

Під час обшуків у готельному номері фігуранта виявлено паспорти РФ та «ДНР»
Під час обшуків у готельному номері фігуранта виявлено паспорти РФ та «ДНР»
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Під час обшуків у готельному номері фігуранта виявлено паспорти РФ та «ДНР», а також «військовий квиток» та шеврони збройних формувань країни-агресора. Також перевіряється інформація про можливу причетність затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його «відрядження» для проведення підривної діяльності на території Євросоюзу.

Нагадаємо, Служба безпеки України активно використовує подвійних агентів для виявлення колаборантів, які погоджуються співпрацювати з російськими спецслужбами та готувати диверсії на підконтрольній Києву території.

Читайте також:

Теги: Волинська область «ДНР» окупанти СБУ

