СБУ викрила жителя Харківщини, який постачав комплектуючі для російських підводних човнів

Деталі використовували на підводних човнах, які залучені до ракетних ударів по Україні

Правоохоронці припинили незаконну діяльність українського ділка, який незважаючи на заборону РНБО постачав до РФ товари подвійного використання. Ці деталі використовувалися на підводних човнах російського флоту, які потім обстрілювали цивільну інфраструктуру України ракетами. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За матеріалами слідства, зловмисником виявився мешканець Харківщини.

«Щоб обійти заборону на військово-технічне співробітництво з РФ, він створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом «цивільних приладів» постачав їх до РФ», – ідеться у повідомленні пресслужби.

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Проте, як встановила СБУ, насправді продукція використовувалася для оснащення флоту держави-агресора. Зокрема, для обладнання підводних човнів, з яких росіяни запускають ракети по Україні.

Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до РФ через треті країни. Втім, завдяки реакції СБУ цьому вдалося запобігти.

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СБУ затримала чоловіка, який постачав комплектуючі для військових підводних човнів в РФ фото: Служба безпеки України

Чоловіку повідомили про підозру за фактом «порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю». Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що сьогодні правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Держлікслужби, який сприяв ввезенню фальсифікату в Україну на 32 млн грн. Чиновник затвердив неправдиві відомості в офіційних документах на користь постачальника лікарських засобів.