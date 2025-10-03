СБУ викрила посадовця Мін’юсту, який організував схему ухилення від мобілізації

Співробітники СБУ задокументували злочин і затримали фігуранта «на гарячому», коли він отримував частину хабаря за «списання» ухилянта

Служба безпеки України ліквідувала схему ухилення від мобілізації, організовану одним із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. За даними слідства, посадовець пропонував громадянам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених медичних висновків про «погане» здоров’я. Крім того, чиновник обіцяв, що у разі потреби зможе видалити персональні дані клієнтів із розшуку територіальних центрів комплектування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

Вартість таких «послуг» становила $20 тис. Для реалізації схеми посадовець використовував особисті зв’язки у столичних медустановах та військкоматах.

Співробітники СБУ задокументували злочин і затримали фігуранта «на гарячому», коли він отримував частину хабаря за «списання» ухилянта.

СБУ викрила посадовця Мін’юсту, який організував схему ухилення від мобілізації Фото: СБУ

Затриманому повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для впливу на рішення посадовців держави).

Триває розслідування для встановлення всіх учасників та обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Співробітники ДПСУ та СБУ затримали посадовця Мін’юсту під час отримання частини хабара Фото: Державна прикордонна служба України

Комплексні заходи проводили спільно з підрозділами внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що у 2026 році уряд України планує значно посилити мобілізацію та рекрутинг громадян для потреб Збройних сил і інших військових формувань. Згідно з проєктом постанови Верховної Ради щодо програми діяльності Кабінету Міністрів, передбачено стабільне щомісячне залучення близько 2,5 тисячі мобілізованих.