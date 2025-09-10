За генерала СБУ Іллю Вітюка внесено 9 млн грн застави

Вітюка підозрюють в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї

За колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка внесено понад 9 млн грн застави. Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає «Главком» з посиланням на hromadske.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили високопосадовця Служби безпеки з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку колишнього керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки Іллі Вітюка. У результаті перевірки ознак незаконного збагачення не виявлено.

До слова, Служба безпеки назвала підозру «відповіддю» на затримання кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

Як повідомлялося, 4 вересня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді грошової застави колишньому керівнику Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку.