Зеленський анонсував зміни підходів до служби за контрактом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський анонсував зміни підходів до служби за контрактом
Глава держави обговорив потреби з командирами 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент пообіцяв, що з усіх питань, які турбують військових, будуть рішення

Президент України Володимир Зеленський  на пункті управління 82-ї десантно-штурмової бригади обговорили з командирами ситуацію на їхній ділянці фронту та потреби воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

За словами глави держави, під час розмови йшлося про зміни підходів до служби за контрактом, закупівлю пікапів за спрощеною процедурою та захист від дронів на передовій. Як зазначив очільник України, з усіх питань будуть рішення.

«Дуже ціную такий діалог із військовими. З усіх питань обовʼязково будуть рішення. Дякую за зустріч. Вдячний воїнам за захист України. Обовʼязково зробимо все, щоб наші воїни мали максимум підтримки для виконання завдань», – зазначив він.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18–24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи.

Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%. Крім того, за ініціативи Міністерства оборони, уряд подає до парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою «Контракт 18–24».

До слова, заступник керівника Офісу президента України, колишній командир 93-ї бригади Павло Паліса, заявив, що мобілізація не припиниться, навіть якщо завтра буде укладене припинення вогню.

Теги: мобілізація Володимир Зеленський

