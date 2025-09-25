Головна Світ Соціум
Ідентифіковано генералів РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків на Сумщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ідентифіковано генералів РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків на Сумщині
Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності кожного воєнного злочинця РФ
фото: СБУ

Унаслідок ворожих бомбардувань загинуло 15 цивільних з Сумської міської громади, серед яких – діти

Служба безпеки України зібрала нову доказову базу на військових високопосадовців РФ, які вчиняли воєнні злочини на початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Йдеться про масовані атаки окупантів по цивільній інфраструктурі Сумщини протягом 5-10 березня 2022 року. Тоді росіяни завдали більше ніж 20 ударів фугасними авіабомбами ФАБ-500, внаслідок чого були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, школа, дитячі ясла-садки та оздоровчий комплекс.

Зокрема, унаслідок ворожих бомбардувань загинуло 15 цивільних з Сумської міської громади, серед яких – діти. П’ять мешканців громади отримали поранення різного ступеня тяжкості. За матеріалами справи, наказ на авіаатаку віддав командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов.

Як встановило розслідування, удар по цивільних об’єктах північно-східного регіону України окупант спланував разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном. Також до вчинення воєнного злочину фігуранти залучили:

  • командувача 6-ї армії ВПС і ППО Західного військового округу Росії генерал-лейтенанта Олега Маковецького;
  • начальника штабу - першого заступника командувача 6-ї армії РФ генерал-лейтенанта Юрія Подоплєлова;
  • командувача 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії генерал-майора Дениса Кульшу;
  • командира 14-го винищувального авіаполку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії полковника Володимира Федосєєва.

Встановлено, що російські пілоти здійснювали бойові вильоти з Курської області, під час яких атакували понад 100 цивільних об’єктів України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності кожного воєнного злочинця РФ.

До слова, правоохоронці встановили російського командира, причетного до вбивства Ірини Фількіної. У квітні 2022 року світлина вбитої жінки із червоним манікюром облетіла весь світ.

Зокрема, колишній військовополонений та морський піхотинець Владислав Задорін назвав імена російських тюремників, які катували українських полонених у Курському СІЗО № 1.

Також Служба безпеки України та Національна поліція зібрали докази на ще трьох воєнних злочинців РФ, які причетні до вбивств цивільного населення під час тимчасового захоплення частини Київської області. Один з них – 35-річний командир одного з підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії рф (місце дислокації: м. Псков) капітан Тімур Тамазов.

Теги: СБУ підозра Сумщина окупанти

