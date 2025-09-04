Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Вітюку

Розмір застави для Іллі Вітюка (по центру) становить 9 млн грн

Правоохоронці підозрюють генерала у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді грошової застави колишньому керівнику Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Суддя частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Розмір застави становить 9 млн грн. Також Вітюк повинен прибувати на вимогу детективів НАБУ, не відлучатися за межі Київської області, здати закордонний паспорт та повідомляти слідчі органи про зміну місця перебування.

Після обрання застави Вітюк сказав, що немає таких заощаджень і шукатиме гроші для її внесення.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили високопосадовця Служби безпеки з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку колишнього керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки Іллі Вітюка. У результаті перевірки ознак незаконного збагачення не виявлено.

До слова, Служба безпеки назвала підозру «відповіддю» на затримання кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.