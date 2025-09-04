Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Вітюку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Вітюку
Розмір застави для Іллі Вітюка (по центру) становить 9 млн грн
фото: Суспільне

Правоохоронці підозрюють генерала у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді грошової застави колишньому керівнику Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Суддя частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Розмір застави становить 9 млн грн. Також Вітюк повинен прибувати на вимогу детективів НАБУ, не відлучатися за межі Київської області, здати закордонний паспорт та повідомляти слідчі органи про зміну місця перебування.

Після обрання застави Вітюк сказав, що немає таких заощаджень і шукатиме гроші для її внесення.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили високопосадовця Служби безпеки з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку колишнього керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки Іллі Вітюка. У результаті перевірки ознак незаконного збагачення не виявлено.

До слова, Служба безпеки назвала підозру «відповіддю» на затримання кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

Читайте також:

Теги: СБУ корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини були завербовані
СБУ у Львові викрила російських агентів-підлітків, які готували теракт
Сьогодні, 14:45
Приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у родини високопосадовця СБУ
«Помста з боку НАБУ та САП». Служба безпеки прокоментувала підозру Вітюку
2 вересня, 18:39
Магамедрасулов заявив, що з моменту затримання його жодного разу не допитували
Підозра у пособництві РФ. Детектив НАБУ прокоментував свій арешт
19 серпня, 11:10
Під час 58 обшуків у фігурантів вилучено підготовлені до збуту наркотики та незареєстровану зброю з боєприпасами
Викрито масштабний наркосиндикат: ділки перевіряли кур’єрів на поліграфі
18 серпня, 10:15
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
15 серпня, 21:37
Голова СБУ: Ми вже уразили понад 200 об’єктів РФ в їхньому глибокому тилу
Малюк розповів про унікальні дронно-штурмові операції на фронті
12 серпня, 22:02
Малюк зауважив, що спецоперація «Павутина» мала відбутися раніше, аніж 1 червня
Голова СБУ розповів курйозні випадки, які трапилися під час спецоперації «Павутина»
12 серпня, 21:46
Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Президент призначив двох обласних керівників СБУ
Президент призначив двох обласних керівників СБУ
7 серпня, 00:34

Кримінал

НАБУ та САП оголосили підозри екстопчиновникам Мінсоцполітики та Пенсійного фонду
НАБУ та САП оголосили підозри екстопчиновникам Мінсоцполітики та Пенсійного фонду
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Вітюку
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Вітюку
На Рівненщині чоловік викликав поліцію і повідомив, що в нього вкрали наркотики
На Рівненщині чоловік викликав поліцію і повідомив, що в нього вкрали наркотики
На Донеччині затримано інженера, який допомагав окупантам готувати наступ
На Донеччині затримано інженера, який допомагав окупантам готувати наступ
Убивця Парубія хотів отримати гроші від РФ та втекти за кордон – полковник СБУ
Убивця Парубія хотів отримати гроші від РФ та втекти за кордон – полковник СБУ
«Списували» військових зі служби: у Житомирі затримано адвокатку та її сина
«Списували» військових зі служби: у Житомирі затримано адвокатку та її сина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
11K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
5455
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
4759
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
4599
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua