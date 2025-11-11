Головна Країна Кримінал
СБУ затримала агента РФ, який готував підрив газопроводу на сході України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
СБУ затримала агента РФ, який готував підрив газопроводу на сході України
Агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній
фото: СБУ

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави

Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам росіянам «відрізати» від теплопостачання частину домогосподарств Харківської та Полтавської областей. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (відомої як ГРУ), який готував підрив магістрального газопроводу на сході України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання обох регіонів.

Виконавцем злочину виявився безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору окупантів, коли писав антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов бойовик так званого «спецназу ДНР», який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським ГРУ. За його інструкціями агент придбав складові для вибухівки та власноруч виготовив СВП. Для конспірації він облаштував підпільний «цех» у будинку своїх батьків у Берестинському районі Харківщини.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агента та затримала його на фінальному етапі збирання бомби. Під час обшуків у затриманого вилучено споряджений СВП, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення возі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України колаборанта, який воював на Донеччині. За результатами дій на випередження, зловмисника затримано в одному з готелів Ковеля у Волинській області, звідки він планував виїхати до Євросоюзу.

Теги: СБУ Харківщина Полтавщина газ

