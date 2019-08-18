Рано чи пізно ця війна перейде в гарячу стадію, – Гіркін щодо ситуації на Донбасі



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Одіозний терорист пророкує гарячу стадію війни на Донбасі

Колишній польовий командир бойовиків «ДНР» Ігор Гиркин «Стрєлков» дорікнув президенту Росії Путіну в тому, що той відмовився «захищати росіян» в Україні і напророчив продовження активної фази війни.

Про це терорист заявив в інтерв’ю виданню MK.RU.

«Я докоряю Путіну не за те, що він возз’єднав – не приєднав, підкреслюю, а возз’єднав – тільки Крим. Я ставлю питання інакше: Путін відмовився від возз’єднання розділеного російського народу. Упустив унікальний шанс, який випадає, можливо, раз на століття. По суті, він відмовився захищати росіян на Україні. Захистив на половину, на чверть пальця», – сказав Гиркин.

Колишній ватажок «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков)

«Заощадження живої сили і техніки» очікувано обернулося для Кремля провалом. Не вирішивши питання з Україною, Путін нічого не виграв. Люди продовжують гинути, війні не видно кінця і краю, витрати на неї зростають. І рано чи пізно ця війна перейде в гарячу стадію, оскільки є війною громадянською, а в таких війнах не буває перемир’я», – стверджує терорист.

За словами терориста, вступивши в цю війну, Путін зобов’язаний був її виграти. В цьому випадку втрати ресурсів були б менші і набагато менші втрати людських життів.

«Програти тоді було неможливо. У 2014 році було можливо все. У 2014 році, якщо б Росія приєднала Харків, Одесу, Дніпропетровськ і на цьому зупинилася, в Європі і США зітхнули б з полегшенням. А то, що вона зупинилася, на чверть зайшовши в Донбас, не викликає нічого, крім глузування», – з сумом резюмує Стрєлков.