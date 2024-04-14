Маляр довела до сліз дружину військового, Безугла втрутилася в конфлікт

Мар’яна Безугла заявила, що не варто хейтити Ганну Маляр, вона сказала правду

Народна депутатка Мар’яна Безугла підтримала ексзаступницю міністра оборони України Ганну Маляр, котра днями втрапила у скандал. Під час обговорення питання демобілізації в ефірі одного з телеканалів Маляр довела до сліз свою опонентку – народну депутатку Інну Совсун, чоловік якої зараз на фронті.

Ганна Маляр, зокрема, зауважила, що демобілізація під час воєнного стану неможлива. Мовляв військові, в тім числі й чоловік Інни Совсун, мали б читати Конституцію та знати це.

Після суперечки колеги-депутати, військові та журналісти підтримали інну Совсун. Натомість Мар’яна Безугла заявила, що не варто хейтити Ганну Маляр, вона сказала правду.

«Щодо хейту Ганна Маляр. Вона сказала правду. Не достатньо «емпатійно», треба було зовсім інакше; але як є. Що мобілізовані мали розуміти, на що йдуть і якщо починається повномасштабна війна, то ніяких термінів мобілізації-демобілізації може не бути до завершення війни», – написала Безугла.

Безугла також вказала, що чоловік Інни Совсун Олександр Лінчевський – не рядовий піхотинець. Він хірург, тож перебуває не в окопі під ворожими обстрілами, а рятує воїнів в операційній.

«Дивіться правді в очі! Якщо ми будемо так хейтити тих, хто говорить правду, нас зжеруть ілюзії», – підсумувала нардепка.

Нагадаємо, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони під час обговорення правок у законопроєкт про мобілізацію, який готується до другого читання, виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців, який готується до другого читання.

Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання.