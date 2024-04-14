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Маляр довела до сліз дружину військового, Безугла втрутилася в конфлікт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Маляр довела до сліз дружину військового, Безугла втрутилася в конфлікт
Безугла стала на бік Ганни Маляр
фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла заявила, що не варто хейтити Ганну Маляр, вона сказала правду

Народна депутатка Мар’яна Безугла підтримала ексзаступницю міністра оборони України Ганну Маляр, котра днями втрапила у скандал. Під час обговорення питання демобілізації в ефірі одного з телеканалів Маляр довела до сліз свою опонентку – народну депутатку Інну Совсун, чоловік якої зараз на фронті.

Ганна Маляр, зокрема, зауважила, що демобілізація під час воєнного стану неможлива. Мовляв військові, в тім числі й чоловік Інни Совсун, мали б читати Конституцію та знати це.

Після суперечки колеги-депутати, військові та журналісти підтримали інну Совсун. Натомість Мар’яна Безугла заявила, що не варто хейтити Ганну Маляр, вона сказала правду.

Маляр довела до сліз дружину військового, Безугла втрутилася в конфлікт фото 1

«Щодо хейту Ганна Маляр. Вона сказала правду. Не достатньо «емпатійно», треба було зовсім інакше; але як є. Що мобілізовані мали розуміти, на що йдуть і якщо починається повномасштабна війна, то ніяких термінів мобілізації-демобілізації може не бути до завершення війни», – написала Безугла.

Безугла також вказала, що чоловік Інни Совсун Олександр Лінчевський – не рядовий піхотинець. Він хірург, тож перебуває не в окопі під ворожими обстрілами, а рятує воїнів в операційній.

«Дивіться правді в очі! Якщо ми будемо так хейтити тих, хто говорить правду, нас зжеруть ілюзії», – підсумувала нардепка.

Нагадаємо, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони під час обговорення правок у законопроєкт про мобілізацію, який готується до другого читання, виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців, який готується до другого читання.

Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання.

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Теги: законопроєкт Олександр Сирський Міноборони Мар’яна Безугла чоловік скандал військові демобілізація війна

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