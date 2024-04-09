Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна в останні місяці знищила більшість російських танків FPV-дронами – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна в останні місяці знищила більшість російських танків FPV-дронами – ЗМІ
Як зазначає видання, FPV-дрони, які використовують ЗСУ, мають невисоку ефективність
фото з відкритих джерел

Foreign Policy стверджує, Київ змістив увагу з артилерійських боєприпасів на FPV-безпілотники

За останні місяці понад дві третини російських танків були знищених українськими військовими за допомогою так званих FPV-безпілотників, що свідчить про все більше покладання Києва на ці апарати в умовах дефіциту артилерійських снарядів. Про це повідомило видання Foreign Policy з посиланням на офіційного представника НАТО.

Як ідеться в матеріалі, FPV-дрони, які використовують ЗСУ, мають невисоку ефективність. Вони оснащені дешевими камерами, що ускладнює прицілювання вночі або в хмарну погоду, і часто несуть саморобні боєприпаси, які іноді вибухають посеред польоту або взагалі не спрацьовують.

Аналітики, яких опитав Foreign Policy, вважають, що атаки FPV-дронів на російські танки мають неоднозначні результати.

Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі стверджує, що загальна точність FPV-безпілотників становить менш як 50%, а в деяких випадках для знищення танка потрібно 10 або більше дронів.

Водночас у Росії закінчуються бронемашини й танки, тож за збереження нинішньої динаміки на полі бою Москва може втратити чисельну перевагу в танках і ускладнити собі проведення наступальних операцій у майбутньому.

«Проблема в тому, що Росія отримує багато живої сили», – підкреслює аналітик.

Як повідомлялося, українські військові вперше в історії уразили FPV-дроном реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган».

Раніше віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома.

До слова, триває 776-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: Розвідка пояснила, що чекатиме ЗСУ на фронті впродовж найближчих місяців
Теги: війна безпілотник дрон танки окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
Вчора, 15:51
У 2010 році Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали Харківські угоди, які подовжили термін перебування Чорноморського флоту Росії в Україні на 25 років
Таємниця Харківських угод. Чому Україна досі визнає законність російського флоту у Криму? Війна і право
Вчора, 09:40
Республіканка Марджорі Тейлор Грін ініціює відсторонення спікера палати представників Майка Джонсона
CNN: Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні
7 квiтня, 02:45
В тимчасово окупованому Джанкої збільшується кількість ППО
Росія перекинула додаткові системи ППО на аеродром у Джанкої (фото)
2 квiтня, 01:40
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей Інтерв'ю
27 березня, 09:10
Наслідки ракетної атаки на Київ, 25 березня 2024 року
Атака на Київ. Розвінчання надмірних характеристик ракет «Циркон»
26 березня, 08:33
Удари вивели ДніпроГЕС з ладу, і її ремонт, ймовірно, займе деякий час
Російські удари по енергетиці триватимуть − ISW
23 березня, 07:18
Внутрішньополітична боротьба у США абсолютно виключила раціоналізм
Американці загралися у політику. І це погано для України
21 березня, 13:00
Таємниці німецьких ракет Taurus
Ракети Taurus: недоліки та переваги
13 березня, 09:05

Події в Україні

Російські загарбники били під час останніх обстрілів по Україні новими ракетами
Російські загарбники били під час останніх обстрілів по Україні новими ракетами
Окупанти відновили наступ на Куп’янському напрямку – Генштаб
Окупанти відновили наступ на Куп’янському напрямку – Генштаб
Україна в останні місяці знищила більшість російських танків FPV-дронами – ЗМІ
Україна в останні місяці знищила більшість російських танків FPV-дронами – ЗМІ
Розвідка пояснила, що чекатиме ЗСУ на фронті впродовж найближчих місяців
Розвідка пояснила, що чекатиме ЗСУ на фронті впродовж найближчих місяців
Окупанти знову атакували Запорізьку АЕС безпілотником. МАГАТЕ відреагувало
Окупанти знову атакували Запорізьку АЕС безпілотником. МАГАТЕ відреагувало
Розвідка пояснила, навіщо Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС
Розвідка пояснила, навіщо Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
13K
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
7442
США передали Україні трофейну іранську зброю
7216
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
6506
Прорив дамби в Орську: росіяни знайшли незвичайних винуватців (відео)
5134
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка

Новини

На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Сьогодні, 17:56
США передали Україні трофейну іранську зброю
Сьогодні, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Сьогодні, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Сьогодні, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua