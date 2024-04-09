Україна в останні місяці знищила більшість російських танків FPV-дронами – ЗМІ

Foreign Policy стверджує, Київ змістив увагу з артилерійських боєприпасів на FPV-безпілотники

За останні місяці понад дві третини російських танків були знищених українськими військовими за допомогою так званих FPV-безпілотників, що свідчить про все більше покладання Києва на ці апарати в умовах дефіциту артилерійських снарядів. Про це повідомило видання Foreign Policy з посиланням на офіційного представника НАТО.

Як ідеться в матеріалі, FPV-дрони, які використовують ЗСУ, мають невисоку ефективність. Вони оснащені дешевими камерами, що ускладнює прицілювання вночі або в хмарну погоду, і часто несуть саморобні боєприпаси, які іноді вибухають посеред польоту або взагалі не спрацьовують.

Аналітики, яких опитав Foreign Policy, вважають, що атаки FPV-дронів на російські танки мають неоднозначні результати.

Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі стверджує, що загальна точність FPV-безпілотників становить менш як 50%, а в деяких випадках для знищення танка потрібно 10 або більше дронів.

Водночас у Росії закінчуються бронемашини й танки, тож за збереження нинішньої динаміки на полі бою Москва може втратити чисельну перевагу в танках і ускладнити собі проведення наступальних операцій у майбутньому.

«Проблема в тому, що Росія отримує багато живої сили», – підкреслює аналітик.

Як повідомлялося, українські військові вперше в історії уразили FPV-дроном реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган».

Раніше віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома.

До слова, триває 776-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.