У НАБУ говорять про тиск: Кривонос заявив про незаконне прослуховування співробітників бюро

Інцидент стався кілька тижнів тому під час встановлення електрообладнання

Керівниці одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро України представники іншого правоохоронного відомства намагалися встановити обладнання для прослуховування без рішення суду. Про це під час пресконференції 10 лютого повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, передає «Главком».

За його словами, інцидент стався кілька тижнів тому, коли керівниця підрозділу, що займається розслідуванням корупції у сфері оборони, встановлювала електричне обладнання у себе. Саме тоді, як стверджує Кривонос, співробітники одного з правоохоронних органів незаконно змонтували обладнання для прослуховування.

«Це було зроблено без жодного рішення суду. Ми вже розуміємо, що дії були абсолютно незаконними», – наголосив директор НАБУ.

Кривонос назвав цей випадок «огидним способом здобуття доказів незрозуміло чого» та заявив про порушення таємниці приватного життя.

Очільник НАБУ також зазначив, що знає прізвища осіб і структури, які стоять за цим інцидентом. «Вони вже знають, що ми знаємо про них», – сказав він.

За оцінкою Кривоноса, цей епізод є одним з елементів тиску на антикорупційні органи, який, за його словами, посилився протягом останніх трьох тижнів.

