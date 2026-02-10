Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У НАБУ говорять про тиск: Кривонос заявив про незаконне прослуховування співробітників бюро

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У НАБУ говорять про тиск: Кривонос заявив про незаконне прослуховування співробітників бюро
Директор НАБУ розповів про спробу прослуховування співробітниці бюро
фото: НАБУ

Інцидент стався кілька тижнів тому під час встановлення електрообладнання

Керівниці одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро України представники іншого правоохоронного відомства намагалися встановити обладнання для прослуховування без рішення суду. Про це під час пресконференції 10 лютого повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, передає «Главком».

За його словами, інцидент стався кілька тижнів тому, коли керівниця підрозділу, що займається розслідуванням корупції у сфері оборони, встановлювала електричне обладнання у себе. Саме тоді, як стверджує Кривонос, співробітники одного з правоохоронних органів незаконно змонтували обладнання для прослуховування.

«Це було зроблено без жодного рішення суду. Ми вже розуміємо, що дії були абсолютно незаконними», – наголосив директор НАБУ.

Кривонос назвав цей випадок «огидним способом здобуття доказів незрозуміло чого» та заявив про порушення таємниці приватного життя.

Очільник НАБУ також зазначив, що знає прізвища осіб і структури, які стоять за цим інцидентом. «Вони вже знають, що ми знаємо про них», – сказав він.

За оцінкою Кривоноса, цей епізод є одним з елементів тиску на антикорупційні органи, який, за його словами, посилився протягом останніх трьох тижнів.

Раніше «Главком» писав, що детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки на митному пості «Луцьк» Волинської митниці, а також інших об’єктах, якими користувались службові особи підрозділу. Зазначається, що за результатами обшуку одного з таких об’єктів антикорупційні органи вилучили понад $850 тис. Водночас пресслужба повідомила, що жодної людини не було затримано.

Читайте також:

Теги: НАБУ прослуховування Семен Кривонос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
5 лютого, 17:40
У 2025 році Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана
В Інтерпол направлено документи для оголошення в розшук Міндіча та Цукермана
26 сiчня, 19:08
Ярослава Максименко говорила, що будинок Захарченка можуть передати на потреби Міноборони
Наслідки «Міндічгейту». САП відкрила справу проти очільниці АРМА (Оновлено)
26 сiчня, 17:36
4 січня Сергія Дейнеку було призначено радником міністра внутрішніх справ України
НАБУ прийшло з обшуками до ексголови Держприкордонслужби – ЗМІ
22 сiчня, 12:45
Тимошенко розповідала, що депутат Копитін «напрошувався» до неї на низку зустрічей
Нардеп, який здав Тимошенко НАБУ, знайшовся на виставі «Аліса в країні чудес» (фото)
21 сiчня, 15:55
«Ходили чутки». Соратник Тимошенко розповів про сигнали, які отримував перед атакою НАБУ
«Ходили чутки». Соратник Тимошенко розповів про сигнали, які отримував перед атакою НАБУ
16 сiчня, 13:44
Андрій Єрмак, Рустем Умєров наразі не мають статус підозрюваних
НАБУ повідомило, чи Єрмак і Умєров є підозрюваними у справі Міндіча
15 сiчня, 19:09
Коломойський назвав обшуки НАБУ у Тимошенко «жалюгідною пародією»
Коломойський висміяв результати обшуків НАБУ у Тимошенко
14 сiчня, 20:29
НАБУ оприлюднило відео, де показано кадри обшуків в офісі «Батьківщини»
Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів
14 сiчня, 11:08

Кримінал

У НАБУ говорять про тиск: Кривонос заявив про незаконне прослуховування співробітників бюро
У НАБУ говорять про тиск: Кривонос заявив про незаконне прослуховування співробітників бюро
Скільки нардепів фігурують у кримінальних провадженнях: нові дані
Скільки нардепів фігурують у кримінальних провадженнях: нові дані
Комунальники Харкова «наварили» собі близько 1,8 млн гривень: яке покарання світить (фото)
Комунальники Харкова «наварили» собі близько 1,8 млн гривень: яке покарання світить (фото)
НАБУ готує запит до Ізраїлю про екстрадицію фігурантів справи «Мідас»: деталі
НАБУ готує запит до Ізраїлю про екстрадицію фігурантів справи «Мідас»: деталі
Донеччина: СБУ затримала працівника «Укрзалізниці» за шпигунство для Росії
Донеччина: СБУ затримала працівника «Укрзалізниці» за шпигунство для Росії
У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході
У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході

Новини

Росії оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua