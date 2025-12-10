Головна Країна Кримінал
Схема продажу списаних військових кораблів: ексчиновник Міноборони отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Схема продажу списаних військових кораблів: ексчиновник Міноборони отримав підозру
Трьом особам повідомлено про підозру
фото: Національна поліція України

Схема завдала державі збитків на понад 900 тис. грн

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрито протиправну схему продажу списаних військових кораблів Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Слідством встановлено, що колишній посадовець головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, користуючись службовим доступом до документів щодо списання, вступив у попередню змову з представниками підприємства, яке повинно було утилізувати непридатні судна», – йдеться у повідомленні.

За даними справи, йдеться про шість кораблів ВМС ЗСУ, які зняли з балансу через технічну несправність і застарілість. Офіс генпрокурора зазначає, що замість утилізації, передбаченої законом, підозрювані організували їх продаж як металобрухту. Для цього вони штучно знизили категорію технічного стану суден і забезпечили їх оцінку за суттєво заниженою вартістю. Конкурс із визначення покупця провели лише формально – перемогу заздалегідь віддали конкретній приватній компанії.

Такі дії завдали державі збитків на понад 900 тис. грн, тоді як приватна структура отримала незаконну економічну вигоду. Трьом особам повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, учиненому за попередньою змовою групи осіб та такому, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

До слова, столичні поліцейські викрили посадовця Міноборони, який за $10 тис. влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання.

Міноборони Офіс Генерального прокурора корупція в Україні

