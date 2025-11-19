Колишній топподатківець Бамбізов відшкодував державі понад 130 млн грн збитків

Експосадовець Державної фіскальної служби є фігурантом двох кримінальних справ

Колишній високопосадовець Державної фіскальної служби, який проходить підозрюваним у двох кримінальних провадженнях, під час досудового розслідування відшкодував державі понад 130 млн грн завданих збитків. Кошти надійшли рахунки Державної казначейської служби України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

19 вересня прокурори Київської міської прокуратури повідомили про нову підозру колишньому заступнику голови Державної фіскальної служби Євгену Бамбізову.

За даними слідства, обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, він дав незаконну вказівку підлеглим підготувати лист до Державної казначейської служби у Києві щодо повернення без виконання висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств.

Унаслідок цього з державного бюджету було стягнуто 108 млн грн пені за несвоєчасне повернення ПДВ. В іншому кримінальному провадженні експосадовцю інкриміновано організацію схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Як відомо, 5 вересня прокурори спільно з СБУ викрили та припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, організованого підозрюваним. Він створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 «транзитерів», через які у 2023–2025 роках було проведено операцій на понад 1,5 млрд гривень.

Слідством встановлено, що у період з липня 2024 по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 млн грн за нібито поставлені товари та послуги. Ці операції не були відображені у податковій звітності, що призвело до умисного заниження ПДВ на суму 21 млн грн. Надалі ці кошти перераховувалися на рахунки інших підконтрольних структур і легалізувалися.

6 вересня 2025 року суд обрав експосадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 119 млн грн. Наразі він перебуває під вартою.