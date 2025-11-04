Схема ухилення від мобілізації: правоохоронці викрили підполковника Міноборони

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України

Військовослужбовець обіцяв чоловікам організувати доїзд до державного кордону

Правоохоронці викрили заступника начальника одного з військових представництв Міністерства оборони. Він підозрюється в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовець обіцяв чоловікам організувати доїзд до державного кордону із подальшим переходом через гірсько-лісисту місцевість Рахівського району до Румунії. Для безперешкодного пересування через блокпости він мав використовувати службовий автомобіль.

Вартість переправлення за кордон коштувала €7,5 тис. з особи. Під час отримання чергової частини коштів посадовця було затримано.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та за клопотання прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення понад 908 тис. грн застави.

Зокрема, за даними Нацполіції, на Полтавщині затримали директорку приватного підприємства, яка продавала фіктивні довідки ВЛК про обмеження у військовій службі на підставі підроблених діагнозів.

Раніше Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб.