На Дніпропетровщині суддю міськрайонного суду зловили на хабарі

Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі

Правоохоронці встановили, що суддя одного з міськрайонних судів Дніпропетровської області вимагав та отримав з особи неправомірну вигоду

На Дніпропетровщині суддя міськрайонного суду отримав підозру за одержання хабаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Викрили та задокументували корупційну діяльність представника судової гілки влади оперативники Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції спільно з детективами НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Правоохоронці встановили, що суддя одного з міськрайонних судів Дніпропетровської області вимагав та отримав з особи неправомірну вигоду за винесення позитивного рішення по кримінальній справі, яка знаходиться у нього на розгляді – йдеться про службову недбалість. Під час завершального судового засідання суддя оголосив виправдувальний вирок.

На підставі зібраних доказів судді міськрайонного суду оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне чинним законодавством передбачена відповідальність – до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

До слова, у Кривому Розі голова благодійного фонду за $17 тис. обіцяв допомогти отримати фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. Схема передбачала госпіталізацію військовозобовʼязаного до однієї з лікарень Дніпра з фіктивним діагнозом та проведення операції на хребті з встановленням імпланту.

Раніше понад 20 посадовців, підрядників та депутатів місцевих рад із Запоріжжя підозрюються в махінаціях із бюджетними коштами та інших злочинах. Майже 68 млн грн збитків.