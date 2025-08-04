На Чернігівщині чоловік заплатить понад 50 тис. грн за вилов 21 рибини

Чоловіку призначили покарання у виді пробаційного нагляду на один рік

На Чернігівщині суд виніс вирок чоловікові, який незаконно ловив рибу забороненою сіткою. Йому призначили рік пробаційного нагляду та зобов’язали компенсувати понад 48 тис. грн збитків, повідомляє «Главком» з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

28 травня 2025 року біля шлюзу на річці Доч неподалік села Линівка чоловік зловив 21 рибину вагою 2,8 кілограма. Для цього він використав поріжну сітку, яка за законом заборонена для любительського рибальства. Загалом рибалка зловив:

десять окунів звичайних;

дев'ять пліток звичайних;

одна плоскирка;

один лин.

У суді чоловік визнав свою провину та пояснив, що ловив рибу для себе. Він розкаявся і просив суд не карати суворо.

Свідки розповіли, що бачили, як чоловік витягував сітку з річки. Працівники рибоохорони задокументували порушення і вилучили рибу та знаряддя лову.

Чоловіка визнали винним за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Йому призначили покарання у виді пробаційного нагляду на один рік.

Також чоловік має відшкодувати завдану за незаконний вилов риби Борзнянській територіальній громаді шкоду у розмірі 48 858 грн. Крім цього, на користь держави він має сплатити 4 011 гривень процесуальних витрат.

Варто додати, що в Україні діють суворі правила щодо вилову риби. Їх порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності. Тому «Главком» підготував календар рибалки на серпень 2025 року. Він допоможе не тільки спланувати поїздки, обрати правильні снасті, найкращі дні для риболовлі, а й уникнути штрафів.